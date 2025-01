CES 2025: Sony presenta una tecnología que permite ver, disparar y oler en juegos como The Last of Us

¿Nunca te has preguntado a qué huelen los infectados de The Last of Us?

Sony ha presentado una tecnología conceptual en el CES 2025 que permitiría a los jugadores entrar por completo en los mundos de los juegos de PlayStation, como The Last of Us. Esta tecnología permite ver, disparar e incluso oler a los enemigos.

Un vídeo del Future Immersive Entertainment Concept fue compartido en YouTube y muestra un enorme cubo en el que los jugadores se meten, similar a las experiencias de realidad virtual multijugador disponibles actualmente. Sin embargo, esto no es VR, ya que está compuesto por pantallas de altísima definición que presentan el mundo del videojuego alrededor del jugador.

Con el fin de aumentar aún más la inmersión, los jugadores también reciben «audio envolvente» e incluso «olores y atmósferas con contenido interactivo de los juegos de PlayStation». Las personas en el vídeo también tenían armas de imitación y disparaban a las pantallas mientras aparecían los clickers, presumiblemente percibiendo el olor a hongo podrido y otros aromas desagradables.

Obviamente, esta tecnología de Sony no es accesible para los jugadores

La demostración se hizo utilizando gameplay extraído de The Last of Us, pero adaptado para funcionar con el Future Immersive Entertainment Concept, por lo que, lamentablemente para los fans, no se está ofreciendo una nueva profundización del universo.

Incluso si fuera el caso, por supuesto, esta tecnología aún está a años de distancia y presumiblemente sea demasiado cara, por lo que existen muchas limitaciones para lograr ponerla en las manos del público. Sony podría mostrarla con otras franquicias en el futuro, como God of War, Horizon, y demás.

The Last of Us ha estado en pausa desde 2020, cuando se lanzó la Parte 2, a excepción de un remake de la primera entrega y un remaster de la segunda. Si hay algún nuevo lanzamiento, probablemente sea para dentro de bastante, ya que canceló un multijugador y el desarrollador Naughty Dog está actualmente centrado en una nueva franquicia de ciencia ficción llamada Intergalactic: The Heretic Prophet.

