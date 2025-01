El libro que recomienda Bill Gates sobre inteligencia artificial: ‘Ofrece algo poco común’

El fundador de Microsoft cita la publicación del jefe de la división de IA de su compañía como un enfoque integral que incluye a esta tecnología en un panorama más grande y disruptivo para la Humanidad

Los interesados en una lectura para el verano que hable sobre temas de actualidad pueden conocer el libro que recomienda Bill Gates sobre inteligencia artificial, destacado por el fundador de Microsoft porque “ofrece algo poco común”.

Se trata de The Coming Wave (La Ola por Venir) de Mustafa Suleyman. Aunque el nombre del autor pueda no resonar en muchas personas, Gates se encarga de trazar su perfil: “Después de ayudar a construir DeepMind desde una pequeña startup a una de las compañías de IA más importantes de la última década, fundó Inflection AI y actualmente lidera la división de IA de Microsoft”. Por fuera de la experiencia de Suleyman en el sector, Gates remarca que “lo que hace especial a este libro no es solo la experiencia de primera mano de Mustafa”. “Es su entendimiento profundo de la historia científica y cómo se desarrollan las revoluciones tecnológicas”, acota. En este sentido, Gates describe a Suleyman como “un intelectual serio que puede dibujar paralelos significativos a través de siglos de avance científico”.

Cómo es el libro que recomienda Bill Gates sobre IA

Aunque el multimillonario considera a The Coming Wave como “uno de los libros más importantes jamás escritos sobre IA”, también subraya que su foco es plantear el desarrollo de esta tecnología como “solo una parte de una convergencia sin precedentes de desarrollos científicos”. “La edición genética, la síntesis de ADN y otros avances de biotecnología están corriendo en paralelo”, resalta Gates: “Como el título sugiere, estos cambios se están formando como una ola lejana en el mar, invisible para muchos pero juntando fuerza. Cada uno sería decisivo por su cuenta; juntos, están destinados a modificar cada aspecto de la sociedad”.

Gates entiende que este escenario puede causar vértigo en los lectores, como lo causa en él mismo: “Si yo tuviera un botón mágico que pudiera ralentizar todo esto por 30 o 40 años mientras la humanidad resuelve su confianza y objetivos comunes, tal vez lo pulsaría”. Pero, asegura el magnate, “este botón no existe”. “Estas tecnologías van a ser creadas sin importar lo que ningún individuo o compañía haga”, agrega.

Antes de avanzar en su reseña del libro de Suleyman, Gates realza que en sus conversaciones sobre IA lista “tres riesgos principales que tenemos que considerar”: “Primero está el rápido ritmo de la disrupción económica. La IA podría transformar la naturaleza del trabajo en sí mismo y afectar empleos en la mayoría de las industrias (…) Segundo está el problema del control, o la dificultad de asegurar que los sistemas de IA permanezcan alineados a los valores humanos y sus intereses a medida que avanzan. El tercer riesgo es cuando un mal actor tiene acceso a la IA y se vuelve más poderoso, capaz de producir ciberataques, crear armas biológicas y hasta comprometer la seguridad nacional”.

Este último riesgo plantea para Gates un concepto importante, el de la “contención”, y una pregunta no menos relevante: “¿Cómo limitamos los peligros de estas tecnologías sin acabar con sus beneficios?”. Este interrogante “está en el corazón de The Coming Wave”, asegura, ya que “la contención es fundacional para todo lo demás. Sin ella, los riesgos de la IA y la biotecnología se vuelven más agudos. Al resolverlos primero, creamos estabilidad y confianza para encarar todo lo demás”.

Para lograr esto, Mustafa Suleyman presenta en The Coming Wave “una agenda cuya ambición está a la altura del desafío”. El autor abarca “soluciones técnicas (como construir un botón de emergencia que apague los sistemas de IA), hasta profundos cambios institucionales, incluyendo nuevos tratados globales, regulaciones laborales modernas y una cooperación histórica entre gobiernos, compañías y científicos”.

“Cuando termines de leer esta lista de recomendaciones”, asegura Gates, “quizá te preguntes si realmente podemos lograr todo esto a tiempo”. “Pero eso es precisamente por lo que este libro es importante: nos ayuda a entender la urgencia mientras todavía hay tiempo para actuar”.

Fuente: lanacion.com.ar