Alimentos impresos en 3D y comidas en una pastilla

La publicidad en torno a la impresión 3D se ha extendido ahora también a la industria alimentaria, con máquinas que imprimen alimentos con ingredientes frescos. Algunos incluso imaginan un futuro en el que las impresoras 3D sean un accesorio común en todas las cocinas, volviéndose tan omnipresentes como un microondas. Se dice que esta tecnología tiene varias ventajas, siempre que se sigan todos los estándares de sanitización y seguridad alimentaria y que los costos finalmente se reduzcan para permitir una adopción generalizada.

Por un lado, podría reducir drásticamente el desperdicio de alimentos. Según la ONU, el 17 por ciento de la producción mundial total de alimentos se desperdicia. Dos investigadores de la Universidad de Florida creen que estos productos alimenticios desperdiciados podrían usarse para imprimir vajillas comestibles, donde una “sustancia viscosa” como el puré de papas podría moldearse, cocinarse y usarse para servir alimentos. Esto elimina la necesidad de lavar los platos después de una comida, lo que reduce los costos económicos y ecológicos del desperdicio de alimentos.

Otra aplicación importante de la impresión de alimentos es su capacidad para jugar con la textura y ofrecer un alto grado de personalización para adaptarse a las preferencias individuales.

Para personas mayores o que sufran disfagia o dificultad para tragar, por ejemplo, la impresión de alimentos podría modificar la textura. Smoothfood de Biozoon deconstruye los alimentos en sus elementos básicos, los cuela y los hace puré, antes de reconstruirlos para que tomen su forma original. En Alemania, este enfoque se adoptó para los ancianos en alrededor de 1000 residencias de ancianos.

Como señaló Jason Ong Xiang An en la Parte 1 de Future Typologies, esta tecnología puede utilizar vegetales, carne y carbohidratos licuados como material de impresión, lo que garantiza una ingesta nutricional adecuada que se aleja de los alimentos procesados y envasados. Incluso los micronutrientes y las calorías se pueden personalizar para satisfacer los requisitos dietéticos individuales.

El vínculo entre nuestras elecciones dietéticas y la salud ha dado lugar a una serie de guías que describen cómo es una comida equilibrada y nutritiva. Sin embargo, cada cuerpo reacciona de manera diferente a los alimentos según la genética, el medio ambiente e incluso los microbios que colonizan nuestro intestino.

“La industria de las dietas, valorada en 66 000 millones de dólares, que produce nuevos libros sobre dietas todos los días, es una prueba de que muchas personas no han logrado el éxito con enfoques únicos para todos”, dijo Neil Grimmer, fundador y director ejecutivo de Habit, una empresa de nutrición personalizada. compañía.

Con el campo emergente de la nutrigenómica, los científicos creen que podremos adaptar nuestras dietas a nuestro ADN. Hasta cierto punto, esto ya está ocurriendo en los EE. UU. con compañías como DNAFit que ofrecen consejos de nutrición personalizados basados en la composición genética de cada uno, que se determina a través de kits de pruebas de ADN en el hogar. Otros, como GUTXY, evalúan el microbioma intestinal para descifrar la dieta adecuada. La nutrición personalizada sigue entonces el enfoque de “alimento como medicina”.

Sin embargo, hay otros que se muestran escépticos ante las afirmaciones de las empresas de nutrición personalizada y expresan dudas sobre cuánto de nuestras necesidades nutricionales realmente dependen de nuestros genes. El estudio PREDICT, el estudio científico de nutrición más grande del mundo, evaluó el aumento y la disminución de parámetros como la glucosa en sangre y las grasas en 700 gemelos idénticos y 400 no gemelos para determinar las respuestas individuales a los alimentos.

“Si estas diferencias son impulsadas genéticamente, esperaríamos que los gemelos idénticos respondieran de manera similar. Pero no lo hicieron. La genética parecía representar menos de un tercio de las respuestas de insulina y triglicéridos de los sujetos”, escribió la nutricionista Monica Reinagel en Scientific American. Los hallazgos sugieren que hay varios otros factores en juego aquí, incluidas las horas de sueño, el ejercicio, los niveles de estrés y los microbios intestinales.

Optar por pruebas de nutrición personalizadas también coloca los datos genéticos en manos de empresas que no se rigen por los mismos estándares de privacidad que los proveedores de atención médica, señaló la revista Food Technology. Existe un riesgo sustancial de que dichos datos privados se vendan a terceros o se utilicen por motivos no aprobados por una persona.

Además, tal hiperpersonalización de las dietas puede no ser una opción para todos. En un mundo donde 1900 millones de adultos tienen sobrepeso mientras que 462 millones tienen bajo peso, es probable que este enfoque para mejorar la ingesta nutricional siga estando restringido a los países desarrollados. “Esta es una técnica del Primer Mundo. Está dirigido a personas educadas y acomodadas que ya están sanas pero que quieren estar más sanas”, dijo Marion Nestle, profesora de nutrición en la Universidad de Nueva York.

Cuando se trata del futuro de la comida, el concepto de una comida en una píldora ha sido un elemento básico en la dieta de ciencia ficción, popularizado por varias obras, incluidas The Jetsons y el musical Just Imagine. La idea está en línea con las visiones futuristas de un mundo donde la eficiencia y la comodidad triunfan sobre todo.

La ciencia, sin embargo, no está ni cerca de crear comidas en píldoras. An señaló que las píldoras de reemplazo de comidas aún no existen porque es increíblemente difícil agrupar todas las necesidades calóricas y de nutrientes en una sola cápsula. Un adulto promedio necesita 2000 calorías al día. Para cumplir con estos requisitos, las personas tendrían que consumir no una, sino alrededor de 450 pastillas al día. Esto todavía deja fuera otros micronutrientes, proteínas y vitaminas necesarios para la salud humana, lo que podría provocar deficiencias o incluso desnutrición. “Por lo tanto, hasta la fecha, las píldoras de reemplazo de comidas no son una solución viable, sostenible y a largo plazo en comparación con los alimentos convencionales”.

A pesar de esto, los empresarios continúan experimentando e incluso se acercan a los polvos y suplementos de reemplazo de comidas. De estos, el polvo de reemplazo de comidas original de Soylent, un batido espeso que, según se informa, contiene toda la nutrición que uno necesita en una sola bebida, aunque “sosa”, recibió una gran atención después de su llegada, especialmente en Silicon Valley.

“Estamos tratando de ser pragmáticos aquí. La gente no va a comer bien todo el tiempo… Se necesita mucho conocimiento, todos estos detalles que intervienen en una alimentación saludable, y estamos tratando de automatizarlo”, dijo Rob Rhinehart, entonces director ejecutivo de Soylent, a CNN en 2013. Rhinehart, en ese momento, afirmó que Soylent también podría acabar con el hambre en el mundo. Las comidas en polvo a menudo son utilizadas por organizaciones de ayuda internacional en países pobres para combatir el hambre y la desnutrición. Sin embargo, el precio de Soylent sigue siendo inasequible para muchas personas que viven en la pobreza.

Chris Ziegler, quien trató de vivir con Soylent durante un mes, escribió: “[E]l verdadero problema es que Soylent ignora el valor social y de entretenimiento de comer: la comida no es simplemente un sustento, es una parte muy unida de nuestra vida cotidiana. … Una dieta estricta de líquido beige cambia fundamentalmente los patrones de su vida diaria, y no del todo para bien. Te aísla de maneras que no necesariamente puedes considerar”.

Incluso con otros alimentos alternativos como las microalgas, los innovadores están trabajando para hacerlos más apetecibles para las papilas gustativas que no están familiarizadas con su sabor. En un artículo inquietantemente titulado “El futuro no tiene sabor”, Alison Sinkewicz escribió: “La cuestión del placer, y suprimirlo por un objetivo mayor, a menudo se plantea en relación con estos alimentos futuristas de alto concepto… También apunta a un desafío cultural más grande para abordar la dinámica racial de los alimentos. ¿Quién determina qué sabe bien?

Si bien la tecnología, cuando trabaja en conjunto con las prácticas tradicionales, puede ofrecer varios beneficios para transformar nuestros sistemas alimentarios, la mayoría de los alimentos alternativos habilitados por la tecnología actualmente no son prácticos para un mundo que lucha contra los problemas interseccionales del hambre y la pobreza. Incluso si están disponibles comercialmente, permanecerán restringidos a la alta cocina de ultra nicho por ahora.

Mientras los datos se integran en los sistemas agrícolas y los algoritmos de IA personalizan la nutrición, Nick Jacobs, director del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, escribió: “La agenda de Big Tech se basa en los mismos desequilibrios de poder, desigualdades sociales, y costos ocultos (o “externalidades”) que abundan en los sistemas alimentarios actuales y están fundamentalmente desconectados de los contextos y necesidades locales”.

Sin abordar estos problemas relacionados con el sistema, promover el acceso a alimentos nutritivos para todos puede seguir siendo un desafío importante en el futuro.

Fuente: prisioneroenargentina.com