¿Sabías que la chía es mexicana? Así pasó de alimento ancestral a superalimento mundial

Descubre el fascinante viaje de la chía, una semilla prehispánica mexicana que conquistó las mesas del mundo como un superalimento

La chía, considerada uno de los superalimentos más populares del mundo, tiene raíces mexicanas. Así lo recordó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante una infografía de divulgación científica en la que destaca el origen, la historia y las propiedades nutricionales de esta planta.

A través de sus redes sociales, la máxima casa de estudios señaló que la chía (Salvia hispanica) es una planta nativa de México, originaria de Chiapas, cuyo cultivo ha sido preservado durante generaciones por agricultores tradicionales.

Un alimento con historia prehispánica

De acuerdo con la información difundida por la UNAM, la chía tuvo un papel importante en las culturas precolombinas de Mesoamérica, particularmente entre mayas y mexicas, quienes la utilizaban tanto en su alimentación como en diversas ceremonias.

Sin embargo, durante la época colonial su cultivo fue restringido por las autoridades españolas debido a su relación con prácticas religiosas indígenas.

Pese a ello, comunidades agrícolas conservaron su producción, permitiendo que llegara hasta nuestros días.

¿Semilla o fruto?

Aunque comúnmente se le conoce como una semilla, la UNAM explica que la chía es, en realidad, el fruto de la planta Salvia hispanica.

Actualmente forma parte de una gran variedad de alimentos y bebidas, desde aguas frescas y licuados hasta panes, postres y ensaladas.

La popularidad de la chía se debe en gran medida a su contenido nutricional.

Según la infografía, este alimento aporta:

Ácidos grasos omega-3

Fibra

Proteína vegetal

Minerales esenciales

Por ello, es frecuente encontrarla en dietas enfocadas en una alimentación equilibrada y saludable.

Un cultivo que sigue creciendo

La UNAM destacó que gracias al trabajo de agricultores tradicionales, la producción de chía se mantuvo vigente a lo largo de los años y actualmente México produce miles de toneladas anualmente.

Además de su valor nutricional, la institución subrayó que la chía representa parte del patrimonio agrícola y cultural del país, al conservar conocimientos y prácticas heredadas desde tiempos ancestrales.

Fuente: mimorelia.com