¿Puede el cannabis inducir un estado psicodélico? Descubre lo que descubrieron los investigadores

El estudio, publicado en el Journal of Psychopharmacology, examina si el cannabis puede considerarse una sustancia psicodélica

Un equipo de investigadores estudió el cannabis con el objetivo de descubrir si tiene la capacidad de generar efectos psicodélicos. Aunque el debate sobre si la marihuana puede inducir este estado no tiene una respuesta definitiva, estos científicos revelaron información relevante para cuestionar la naturaleza psicodélica de la planta.

El estudio, publicado en el Journal of Psychopharmacology, examina si el cannabis puede considerarse una sustancia psicodélica. Esta incógnita surge en medio del renacimiento psicodélico, donde se habla cada vez más sobre el creciente uso terapéutico de sustancias como la psilocibina y el MDMA.

‘Los efectos psicodélicos del cannabis: una revisión de la literatura’ es el nombre de la investigación. Esta revisión examina estudios que sugieren que el cannabis puede inducir alteraciones perceptivas similares a las de los psicodélicos clásicos, como estados disociativos y alucinaciones auditivas y visuales. También incluye una investigación cuya muestra indica que el 88% de los usuarios experimentaron efectos perceptivos inferiores.

Aunque la literatura contemporánea no considera comúnmente al cannabis como psicodélico, los científicos recopilaron información de diferentes textos y explicaron la relevancia de explorar su potencial terapéutico, especialmente como una opción más legalmente accesible para la terapia psicodélica.

Estados psicodélicos debido al uso de cannabis con alto contenido de THC

Los investigadores lograron revelar que: “Las evidencias disponibles sugieren que el cannabis con alto contenido de THC puede causar efectos psicodélicos, pero es posible que estos efectos no se hayan observado en estudios de investigación recientes controlados debido a las dosis y configuraciones habitualmente utilizadas”, informaron según High Times.

La teoría detrás de los hallazgos es que existe una inconsistencia en los efectos psicodélicos del cannabis, lo que puede deberse a la interacción del THC y el CBD en los receptores de serotonina. Además, la cantidad de THC necesaria para tener experiencias “místicas” puede ser superior a la normalmente utilizada en entornos casuales.

El desarrollo de ensayos clínicos aleatorizados en entornos de apoyo psicodélico existe, pero falta. Para explorar el potencial terapéutico del cannabis con alto contenido de THC y determinar las dosis efectivas para un tratamiento, es necesario superar el umbral de la incertidumbre y obtener más y mejores evidencias de su aplicación clínica y su impacto en la experiencia psicodélica.

Fuente: sechat.com.br