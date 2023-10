La NASA planea explorar la magnetosfera con un enjambre de cubeSats

La NASA ha seleccionado para un estudio de concepto el desarrollo de una constelación de cubeSats llamada CINEMA, para estudiar la magnetosfera y la aurora de la Tierra

CINEMA (Cross-Scale Investigation of Earth’s Magnetotail and Aurora) pretende abordar cuestiones pendientes sobre la magnetosfera de la Tierra, en particular sobre su cola parecida a un renacuajo que se extiende más de 6,3 millones de kilómetros detrás del planeta gracias al viento solar del Sol.

Al igual que estirar una honda de tamaño planetario, la cola magnética de la Tierra almacena cantidades masivas de energía que libera regularmente, enviando energía y partículas hacia la atmósfera del planeta para generar espectáculos aurorales espectaculares como la aurora boreal. A veces, esta liberación es gradual y constante. Otras veces, es repentino y explosivo. Exactamente cuándo y cómo la cola decide liberar la energía almacenada sigue siendo un misterio.

“CINEMA nos permitiría profundizar en la cola magnética de la Tierra, dándonos la oportunidad de aprender mucho más sobre cuándo y cómo decide liberar explosivamente la energía almacenada”, dijo en un comunicado el físico espacial del APL (Laboratorio de Física Aplicada) de la Universidad Johns Hopkins Sasha Ukhorskiy, parte del equipo de CINEMA.

Utilizando una constelación de nueve CubeSats idénticos, CINEMA orbitará la Tierra de polo a polo, midiendo partículas energéticas en un rango de valores de energía a medida que descienden a la Tierra desde la cola magnética. Básicamente, capturará la huella de la cola magnética, revelando así su evolución.

“La magnetosfera de la Tierra se encuentra entre los sistemas más dinámicos estudiados en heliofísica”, dijo el profesror del APL Robyn Millán, que lidera el proyecto. “Con su constelación, CINEMA sería la primera misión en proporcionar una vista a escala cruzada de la cola magnética y la aurora de la Tierra”.

Cada cubeSat logrará esto con un conjunto de tres instrumentos, incluidos dos que desarrollaría APL: un detector de partículas energéticas llamado PARSEL y un magnetómetro llamado MAGNET (abreviatura de Magnetometer Network). El laboratorio también contribuiría con el hardware informático de la nave espacial para recopilar y analizar datos de los instrumentos.

Fuente: publimetro.com.mx