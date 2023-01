Estas son las razas de perro más inteligentes del mundo, según este estudio

Es probable que tengas uno de los perros más inteligentes del mundo, por lo que te interesa este estudio

Si tienes perro, seguro que con el paso de los años le has educado de tal forma, que incluso es capaz de realizar sencillas tareas, y no hablamos de traerte esa pelota que le lanzas, si no quizás también resolver algún pequeño problema para conseguir esa ansiada comida.

Pero no todas las razas de perros son iguales, y ahora un estudio ha puesto sobre la mesa los que serían los 13 perros más inteligentes del mundo, tras realizar distintas pruebas cognitivas, con un primer resultado que es probable que no te sorprenda pero con otros que te van a dejar con la boca abierta.

Para ello, los científicos evaluaron a 1000 perros al establecer siete tareas cognitivas y tres de comportamiento, para crear una lista de los 13 perros más inteligentes del mundo.

Las pruebas fueron variadas y con ellas se midieron sus capacidades para leer gestos humanos, para ver si los animales eran capaces de pasar por una ruta para alcanzar la comida y qué tan rápidos acudían al dueño en busca de ayuda al darles un problema irresoluble.

Pues bien, el malinois belga es el perro más inteligente del mundo, y no es una sorpresa, dado que es el que suele utilizar la policía, y quedó primero con 35 puntos de 39 posibles.

El Border collie quedó en segundo lugar con 26 puntos mientras que el Hovawart, una raza alemana, fue tercero con 25 puntos.

En todo caso los investigadores aclaran que no han querido crear una tabla con los perros más inteligentes y los menos inteligentes, sino demostrar las diferencias de actitud y de entendimiento que pueden tener las distintas razas de perro.

Por ejemplo, el malinois belga consiguió superar muchas de las tareas cognitivas con buenos resultados en la mayoría de las pruebas.

La mayoría de las razas tenían sus propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, el Labrador retriever era muy bueno para leer gestos humanos, pero no tan bueno para resolver problemas espaciales.

Algunas razas, como el perro pastor de Shetland, obtuvieron puntuaciones bastante uniformes en casi todas las pruebas.

Así se hicieron las pruebas

Para el estudio, eligieron perros entre 1 año de edad y 8 años de edad, dado que los rasgos cognitivos pueden no estar desarrollados completamente en los perros más jóvenes y pueden sufrir deterioro en los perros de edad más avanzada.

Una de las pruebas más famosas en cuando al perro se le muestra dos tazones de comida, uno está vacío, el otro tiene comida pero está tapado, y la idea era ver si el animal encuentra la comida en el otro cuenco.

Otra de las pruebas era una tarea de desvío en V, donde el animal tenía que desviarse alrededor de una valla transparente en forma de V para acceder a una recompensa de comida.

Y otra de las pruebas es cuando los investigadores midieron la capacidad de los perros para leer gestos, al hacer que respondieran a cinco movimientos de los seres humanos.

Fuente: computerhoy.com