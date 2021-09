Área 51: la misteriosa base militar de acceso restringido

Le contamos qué le puede pasar a las personas que intentan entrar a esta base militar

Hace dos años se hizo viral un evento en redes sociales que invitada a un supuesto asalto al Área 51, una base de la Fuerza Aérea de los EE.UU. ubicada en el remoto condado de Lincoln, en el sur de Nevada.

El hecho, que empezó como una broma del estudiante universitario Matty Roberts, terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático que incluso puso en alerta al Gobierno de Estados Unidos pues el objetivo era entrar a la zona militar restringida y descubrir sien ese lugar hay alienígenas escondidos.

Y es que el secretismo que ha rodeado al Área 51, también conocida como Groom Lake, Homey Airport, Dreamland, Paradise Ranch o Watertown Stripes, la ha convertido desde hace décadas en fuente inagotable de teorías de conspiración.

De acuerdo con el diario El Mundo de España, esta base comenzó a estar operativa como aeródromo en 1942 bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs y más tarde ocupada por la CIA como base de pruebas para el Proyecto Aquatone, que consistía en el desarrollo de un avión de reconocimiento estratégico en abril de 1955.

Un proyecto que por su secretismo no podía desarrollarse en bases regulares, lo que pronto comenzó a levantar sospechas y teorías. Esta zona no se ha utilizado como una base aérea convencional, sino para apoyar el desarrollo y la experimentación de nuevos sistemas de armamento o proyectos de investigación, dando cabida al misterio debido a que en la actualidad no es accesible al público civil.

Por este motivo, lo que puede ocurrir si alguien no autorizado intenta entrar a la zona es que sea arrestado por violar propiedad federal. Por ejemplo, 10 días del evento convocado en 2019, un youtuber holandés y un amigo de la misma nacionalidad, fueron arrestados y condenados a tres días de prisión tras adentrarse 4,8 kilómetros en la Zona de Seguridad Nacional de Nevada, cercana al área 51.

Durante el supuesto asalto lo más lejos que llegaron fue a la puerta trasera de la base militar, donde algunas personas ‘protestaron’ con pancartas alusivas a los extraterrestres los guardias de la instalación gubernamental, según reportó en su momento el periodista Mick Akers, de Las Vegas Review-Journal.

Dos hombres fueron arrestados durante esa jornada, uno por orinar en la puerta y el otro por intentar ingresar.

Fuente: eltiempo.com