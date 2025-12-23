El hallazgo del siglo: descubren un ser que no está ni vivo ni muerto y desafía todas las teorías científicas

Los científicos contaron que esta pequeña criatura se encuentra en el fondo del mar

En un descubrimiento histórico que podría redefinir los límites entre la vida celular y los virus, científicos japoneses identificaron en las profundidades del océano un organismo microscópico tan extraño como fascinante.

El hallazgo fue liderado por el genetista Ryo Harada, de la Universidad de Dalhousie, quien se topó con esta entidad mientras analizaba el ADN de un particular plancton que tiene su propia genética, pero que se encuentra en otros seres vivos.

¿Cuál es el micro ser que no está ni vivo ni muerto?

Bautizado por los especialistas como Sukunaarchaeum mirabile, este ser diminuto fue detectado dentro de un tipo de plancton llamado Citharistes regius y parece fusionar características de células vivas con las de virus, lo que implica un cambio radical en el conocimiento de la biología.

En cada muestra se repetía un patrón peculiar: un pequeño bucle genético que no se correspondía con ningún organismo previamente identificado. Así comenzó la investigación que llevó a uno de los descubrimientos más intrigantes del año en microbiología.

¿Cómo es el descubrimiento que no está ni vivo ni muerto?

Sukunaarchaeum mirabile posee un genoma sorprendentemente reducido: apenas 238.000 pares de bases de ADN. Para dimensionar su tamaño, algunos virus pueden superar los dos millones de pares de bases.

Sin embargo, a diferencia de estos, el nuevo organismo cuenta con los genes necesarios para fabricar su propio equipo de replicación, como ribosomas y ARN mensajero, algo que los virus no pueden hacer por sí mismos.

A pesar de tener ADN propio, este organismo depende casi por completo de su huésped para sobrevivir.

Según los investigadores, se simplificó tanto su estructura genética que solo conserva lo necesario para reproducirse, prescindiendo de vías metabólicas propias.

En palabras del estudio publicado en la plataforma científica BioArxiv, su genoma está “profundamente despojado”, lo que lo convierte en uno de los casos más extremos de dependencia metabólica jamás registrados.

¿Es una célula, un virus o algo completamente nuevo?

El estudio sugiere que Sukunaarchaeum mirabile podría ser la entidad celular más cercana a una estrategia viral que se haya descubierto hasta la fecha. Su forma de existir desafía las clasificaciones convencionales y pone sobre la mesa una revisión de lo que se entiende por “vida”.

Fuente: cronista.com