El ADN humano está evolucionando, científicos reportan más de 100 genes nuevos

Es cierto que las diferencias que tenemos con otros primates están bastante marcadas, como los son el desarrollo cognitivo, el razonamiento y la creación de tecnología que nos caracteriza como especies. En nuestra células, de manera concreta en nuestro ADN, están ocurriendo procesos realmente sorprendentes, que se consideran inesperados, debido a que, en regiones muy estudiadas de nuestro genoma, se están creando nuevos mini genes que tienen una función biológica inmediata o posterior a su creación.

Parra llegar a una mejor compresión de este tema, es necesario dejar en claro algunas cosas, por lo cual dividiremos el tema en secciones.

¿Qué es un gen?

Un gen es una región determinada de nuestro genoma, que está constituida por nucléotidos, los cuales codifican para productos como proteínas, péptidos y RNAS con diferentes funciones. El gen es considerado como la unidad básica de la herencia, es decir, que estas regiones se van a heredar de padres a hijos y van a contener las instrucciones de cómo funcionar o de presentar rasgos característicos.

El cuerpo de un gen comprende una región regulatoria, en el cual se localiza una sección llamado “promotor” y otra parte que contiene intrones (ADNA no codificante) y exones (ADN codificante). Puede medir de cientos pares de bases (genes pequeños) a miles pares de bases (genes grandes).

¿Qué es el ADN basura?

Se le llamó ADN basura a todo el ADN que no codifica proteínas y que se pensaba que no tenía ninguna función. Ya que al haber mutaciones en esas regiones, no había ninguna repercusión en la salud o actividad metabólica. Sin embargo, nuevos estudios han encontrado que este ADN, puede tener funciones de regulación y es indispensable que exista.

El increíble descubrimiento

Científicos del Institute for Fundamental Biomedical Research, Biomedical Sciences Research Center “Alexander Fleming”, de Vari en Grecia, encontraron 155 nuevos genes “pequeños” (por la cantidad de nucleótidos por los que están constituidos), que se formaron en las regiones no codificantes (el mal llamado ADN basura). Los cuáles ya tienen funciones esenciales, por lo que es importante estudiarlos y nos dan una idea de su rápida evolución.

Se considera que estos genes se crearon “de cero” puesto que provienen de regiones que antes se creía que no había información. Debido a su tamaño, estos genes eran difíciles de encontrar y estudiar, pero con ayuda de las nuevas tecnologías, se puede hacer mejor una comprensión de ellos.

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco, encontraron un grupo de micropoteínas que fueron codificados por estos genes pequeños, que antes eran catalogados como parte del ADN basura.

Algunos de estos microgenes surgieron recientemente y otros ya llevan más tiempo con nosotros, como cuando la especie Homo sapiens se bifurcó de los chimpancés.

La evolución de nuestro genoma esta activa, el hallazgo de estos nuevos microgenes es prueba de ello y cambia completamente el concepto que se tenía sobre el ADN no codificante y este es un argumento más, por el cual, la ciencia no puede ser dogmática.

Este estudio fue publicado en la revista Cell Reports.

Fuente: ensedeciencia.com