Descubren un océano bajo la corteza terrestre que contiene agua en otro estado

Un océano bajo la corteza terrestre está contenido en un mineral que guarda el agua en un estado poco conocido por los científicos

El interior de la Tierra sigue guardando sorpresas para la humanidad. Este mundo, cubierto principalmente por agua, tiene también reservas del elemento vital bajo su superficie. Resulta que en las profundidades del planeta, aún hay importantes porcentajes del líquido. Un descubrimiento ha servido para revelar que existe un océano bajo la corteza terrestre.

Este hallazgo parte de un artículo publicado en 2014, el cual se tituló «Dehydration melting at the top of the lower mantle». Los científicos responsables fueron liderados por el investigador Steve Jacobsen. El equipo llegó a este descubrimiento mientras estudiaba las ondas sísmicas generadas por los terremotos. La sorpresa fue que, en un mineral conocido como “ringwoodita”, se encuentra una vasta reserva de agua.

Lo que pareció aún más inusual es que el agua hallada no está en sus formas clásicas, es decir, líquido, sólido o gaseoso. Por el contrario, el elemento se encuentra en un cuarto estado.

“La Ringwoodita es como una esponja, absorbe agua, hay algo muy especial en la estructura cristalina de la Ringwoodita que le permite atraer hidrógeno y atrapar agua”, dijo el geofísico Steve Jacobsen.

Lo que este grupo de científicos ha hallado es clave para entender las capas internas de la Tierra y sus procesos ocultos. Además, nuevas preguntas sobre la formación y evolución del planeta aparecen a partir de este descubrimiento.

Fuente: ngenespanol.com