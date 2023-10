Descubren fósiles de plancton de hace 500 millones de años

Un científico de la Universidad de Leicester ha descubierto un nuevo tipo de fósil, sin relación con nada conocido, que revela la vida en los océanos hace 500 millones de años.

Los diminutos organismos, detallados en un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, se parecen a las algas modernas y también podrían dar a los científicos una idea de los cambios climáticos que afectaron a nuestros océanos.

Los fósiles son microscópicos y parecen bolas espinosas conectadas entre sí. El autor del estudio, el Dr. Tom Harvey, de la Escuela de Geografía, Geología y Medio Ambiente de la Universidad de Leicester, dijo en un comunicado: “Cuando los vi por primera vez, no tenía idea de qué eran. Me preguntaba si podrían ser huevos de animales o algún nuevo tipo de organismo. No hay nada parecido, vivo o extinto”.

Pero a medida que salieron a la luz más especímenes, el Dr. Harvey identificó similitudes con las algas verdes modernas que viven flotando en el plancton de estanques y lagos. Explica: “Los fósiles tienen el mismo tipo de estructura colonial que las algas modernas, con células unidas entre sí, lo que explica sus ordenadas disposiciones geométricas. Sin embargo, sorprendentemente, los ejemplos fósiles vivieron en el mar, lo que ofrece una rara visión de las primeras formas de plancton marino”.

La importancia de los fósiles radica en su inmensa antigüedad. Vivieron en la época en que los animales estaban evolucionando por primera vez, durante la “explosión” de vida del Cámbrico, y esto probablemente no sea una coincidencia. En el mundo actual, el fitoplancton proporciona la fuente fundamental de alimento para casi toda la vida en los océanos. Sin embargo, los grupos modernos de fitoplancton evolucionaron hace relativamente poco tiempo y no sabemos qué grupos habitaron los océanos del Cámbrico.

El Dr. Harvey explica: “Cuando observamos el plancton moderno, vemos que las algas desarrollan colonias cuando los animales intentan comérselas. Es un mecanismo de defensa. Entonces, la existencia de algas coloniales en el período Cámbrico sugiere que los primeros animales estaban evolucionando hacia se alimentan del plancton, iniciando una relación depredador-presa que ha continuado desde entonces”.

“Teniendo en cuenta que el plancton sustenta la vida en los océanos, y el plancton fósil nos ayuda a construir modelos climáticos antiguos, estos pequeños fósiles tienen un papel importante a la hora de contar la historia de la vida en la Tierra”.

El nuevo descubrimiento provocará un replanteamiento de otros microfósiles tempranos. Durante años, los científicos han pensado que las bolas espinosas encontradas individualmente eran quistes latentes de vida unicelular.

Para el doctor Harvey, los nuevos fósiles desafían seriamente esta opinión. “Me pregunto si nos hemos equivocado y, de hecho, muchos de estos microfósiles vivían como colonias en el plancton”.

Fuente: europapress.es