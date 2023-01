Descubren cómo se construyeron las pirámides de Giza hace 4.500 años

Sin gruas ni excavadoras, solo con esfuerzo e ingenio los egipcios lograron llevar el material para construir las pirámides de Giza a través del rio Nilo

Se revela la clave con la que los egipcios llegaron a construir la gran necrópolis de Giza… Lo cierto es que no tenían ni grúas ni excavadoras, pero no les faltaba imaginación, buenos recursos e ingenio. Es por ello que para llegar a construir una de las grandes maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Giza, utilizaron el caudal de uno de los brazos del río Nilo para transportar los materiales para su construcción.

Un misterio resuelto

Esta maravilla del mundo antiguo no se escapa al paso del tiempo ni de la historia, es por ello que aun que fueron consideradas por Cleopatra como «unas ruinas», su modo de construcción siempre ha sido uno de los grandes misterios del mundo egipcio. A pesar de las numerosas teorías que defendían la ayuda extraterrestre para la construcción de las pirámides, lo cierto es que una reciente investigación ha descubierto que había un brazo que salía del caudal del río Nilo hasta la meseta de Giza, situado a 18 km de la zona dónde se construyeron las pirámides de Giza, que ayudaría a los constructores egipcios a trasladar el material para la construcción de dichas pirámides.

Según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences y un análisis paleoecológico avalan que antiguamente existía este caudal cerca de estas pirámides, lo que explicaría su construcción, pero sin embargo, se desconoce cuando y cómo este caudal desapareció y se modificó el paisaje.

Los restos de polen… la clave

Para adentrarse en la historia de las pirámides y descubrir los secretos revelados, un grupo de investigadores decidió llevar a cabo unas perforaciones en la cuenca del río Nilo cerca de Giza para descubrir el pasado del afluente más famoso de Egipto, dónde descubrieron la presencia de polen, lo que resultó ser la clave para entender los niveles de agua que corrían por la zona antiguamente.

Todo ello aguarda una explicación importante para desvelar el hecho de la presencia de un afluente cercano a las pirámides (ya inexistente) para la ayuda del trasporte del material, y es que, los niveles de polen habían sido mucho más elevados cuando el agua corría por la zona, ya que había más vegetación, cuyos restos de polen en los períodos más secos habían quedado enterrados por debajo de la superficie.

Gracias a estas investigaciones, se ha podido revelar la gran importancia del afluente del río Nilo y su brazo hacía la zona de las pirámides de Giza, para la construcción de la morada mortuoria de los faraones Khufu, Khafre y Menkaure. Hoy en día, este paisaje teñido por lo urbano, nos sigue asombrando y haciendo un auténtico guiño a la historia.

