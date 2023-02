Científicos dicen haber hallado evidencia de que los agujeros negros son la fuente de la energía oscura

La investigación entrega una primera impresión de lo que podría encontrarse en el interior de los agujeros negros. Asimismo, los hallazgos podrían redefinir nuestra comprensión de estos objetos y del Universo

Un grupo internacional de astrónomos asegura haber encontrado la primera evidencia observacional de que los agujeros negros son la fuente de la desconocida energía oscura, según se detalla en un estudio publicado el miércoles (15.02.2023) por la revista The Astrophysical Journal Letters.

El Universo está compuesto por tres elementos: la materia ordinaria -planetas, estrellas y objetos visibles- equivale a un 5%; la materia oscura -que no emite, refleja ni absorbe luz- un 27%; y el 68% restante corresponde a la energía oscura, pero nadie ha podido explicar cómo se origina y qué es.

La clave del «acoplamiento cosmológico» de Einstein

Ahora, los 17 especialistas de nueve nacionalidades proponen que el crecimiento de la masa de los agujeros negros coincide con el llamado «acoplamiento cosmológico», un fenómeno predicho en la teoría de la gravedad de Albert Einstein.

En concreto, los expertos asumen que los agujeros negros aumentan su masa porque contienen en su interior la llamada energía del vacío (una manifestación de la energía oscura descrita en 1960), la cual aumentaría con el tiempo a medida que el Universo se expande a causa del acoplamiento cosmológico.

Los cálculos coinciden

Los científicos sostienen que los cálculos de la energía del vacío de los agujeros negros producida durante la muerte de las primeras estrellas del Universo hace nueve mil millones de años coinciden con la cantidad de energía oscura existente.

«Tenemos la primera fuente astrofísica propuesta para la energía oscura», dijo Duncan Farrah, principal autor y astrofísico de la Universidad de Hawái en Mānoa.

«Sin embargo, esto no significa que otras personas no hayan propuesto fuentes para la energía oscura, sino que este es el primer trabajo observacional en el que no añadimos nada nuevo al Universo como fuente para la energía oscura: los agujeros negros en la teoría de la gravedad de Einstein son la energía oscura», aclaró.

El coautor de la investigación Kevin Croker, afirmó que «esta medición, que explica por qué el Universo se acelera ahora, ofrece una hermosa visión de la fuerza real de la gravedad de Einstein».

¿Nueva definición para los agujeros negros?

Normalmente, los agujeros negros se generan cuando las estrellas masivas explotan tras colapsar. La atracción gravitacional a estos objetos es tan fuerte que ni siquiera la luz es capaz de escapar.

Los agujeros negros «supermasivos» existentes en el centro de las galaxias son mucho más pesados que los que nacen tras el colapso violento de una estrella, y tienen la capacidad de aumentar su tamaño acumulando materia y fusionarse con otros objetos de su tipo.

La hipótesis propuesta deberá probarse con estudios posteriores. De ser así, nuestra compresión de los agujeros negros y el Universo podrían cambiar: «Si se confirma, esto sería un resultado extraordinario que señalaría el camino hacia la próxima generación de soluciones para agujeros negros», agregó Farrah.

Fuente: dw.com