Científicos descubren en aguas noruegas un cráter gigante de un volcán de lodo que arroja metano

Exploradores descubrieron en el Ártico un volcán submarino que arroja lodo y metano desde el interior de otro cráter más grande, que probablemente se formó después de una explosión catastrófica al final de la última edad de hielo.

Los investigadores detectaron la característica inusual en la Tierra a unos 130 kilómetros al sur de la Isla del Oso de Noruega, o Bjørnøya, en el Mar de Barents, detalla el portal Space.

El volcán, que el equipo denominó Volcán de lodo Borealis, es solo el segundo de su tipo descubierto en aguas noruegas.

“Explorar el lecho marino y descubrir nuevas [filtraciones] de metano es como encontrar tesoros escondidos”, dijo Stefan Buenz, profesor de la Universidad Ártica de Noruega (Universidad de Tromsø) y codirector de Advancing Knowledge of Methane in the Arctic (AKMA). ) expedición que hizo el descubrimiento.

“Cada vez que bajamos al fondo del mar, tenemos la sensación de que recién comenzamos a comprender la gran e increíble diversidad de tales sistemas [de filtración]”, dijo Buenz en una declaración traducida.

Un volcán de lodo submarino es una estructura geológica formada por una expulsión de fluido fangoso y gas, predominantemente metano.

El volcán de lodo Borealis mide aproximadamente 7 metros de diámetro y unos 2,5 m de altura.

El 7 de mayo, los científicos utilizaron un rover controlado a distancia para capturar imágenes de la pequeña montura que emite continuamente un fluido fangoso, que según los investigadores es rico en metano, un poderoso gas de efecto invernadero una vez que llega a la atmósfera terrestre y contribuye al cambio climático.

El volcán se encuentra en medio de otro cráter mucho más grande, que tiene 300 m de ancho y 25 m de profundidad.

La formación excepcional se encuentra a 400 m por debajo de la superficie del mar y probablemente fue el resultado de una repentina y masiva erupción de metano después del último período glacial, hace 18.000 años.

“Ver una erupción submarina en tiempo real me recuerda cuán ‘vivo’ está nuestro planeta”, dijo en el comunicado Giuliana Panieri, profesora de geología en la Universidad Ártica de Noruega y líder de la expedición.

Los investigadores encontraron los flancos del volcán repletos de vida animal que se alimentaba de costras de carbonato. Vieron anémonas de mar, esponjas, corales, estrellas de mar, arañas de mar y diversos crustáceos.

Los volcanes de lodo submarinos son difíciles de detectar y mapear, pero los investigadores estiman que podría haber cientos o miles de ellos en el fondo marino a nivel mundial, según un capítulo de 2021 en Lecture Notes in Earth System Sciences.

“No descartamos la posibilidad de descubrir otros volcanes de lodo en el mar de Barents”, dijo Panieri.

Estos volcanes brindan una rara ventana a los procesos geológicos que ocurren en las profundidades de la corteza terrestre, ya que expulsan principalmente agua, minerales y sedimentos finos desde estas profundidades.

Además, ofrecen pistas sobre entornos y condiciones anteriores en la Tierra, y podrían dar una idea de los sistemas en otros planetas. (I)

Fuente: eluniverso.com