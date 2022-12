Así se ‘enciende’ tu cerebro cuando tienes ganas de drogas o comida

Científicos descubren un neuromarcador que podría servir como herramienta para tratar el abuso de sustancias estupefacientes o incluso el ansia de comer

Tener ansiedad es un factor detonante para disparar una recaída de múltiples trastornos como el abuso de drogas, pero la base neuronal que los relaciona no se comprende bien del todo. Ahora, una nueva investigación llevada a cabo por expertos de Yale, Dartmouth y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) han identificado un patrón cerebral estable, o neuromarcador, para el deseo de consumir drogas y alimentos.

Persiguiendo el camino del deseo

Este hallazgo puede ser un paso importante hacia la comprensión de la base cerebral del deseo, la adicción como un trastorno cerebral y cómo tratar mejor la adicción en el futuro, dicen los científicos, que publican su trabajo en la revista Nature Neuroscience.

«Uno de los beneficios de tener un indicador biológico estable para una enfermedad es que luego puedes hacerle la prueba a cualquier persona y decir si tiene o no esa enfermedad», comenta Hedy Kober, profesora asociada de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Yale y coautora del estudio. «Y no tenemos eso para la psicopatología y ciertamente no para la adicción».

El neuromarcador

Los científicos recolectaron los datos del cerebro mientras los voluntarios veían imágenes de drogas y alimentos, y los individuos también calificaron cuánto ansiaban los artículos que veían.

Los investigadores decidieron utilizar un algoritmo de aprendizaje automático para analizar la actividad cerebral. Para ser precisos, se propusieron probar la hipótesis de que las personas que experimentan antojos podrían compartir un patrón de actividad cerebral. Si ese fuera el caso, un algoritmo de aprendizaje automático (un método informático diseñado para aprender a partir de datos o experiencias sin ser explícitamente programado. Estos algoritmos son capaces de mejorar su rendimiento en una tarea específica a medida que obtienen más datos de entrenamiento) podría, por lo tanto, detectar ese patrón y usarlo para predecir los niveles de ansiedad en las personas en función de las imágenes del cerebro.

Detectado un patrón del deseo

El algoritmo identificó un patrón de actividad cerebral que podría usarse para predecir la intensidad del antojo de drogas y alimentos solo a partir de imágenes de resonancia magnética funcional, dijeron los investigadores.

En concreto, el neuromarcador fue denominado «firma de deseo neurobiológico (NCS)», e incluye actividad en áreas del cerebro que anteriormente se han relacionado con la adicción. Este nuevo patrón funciona para muchas sustancias diferentes, según los científicos.

Y es que las respuestas cerebrales a las señales de drogas y alimentos eran similares, lo que sugiere que el deseo por las drogas surge de los mismos sistemas neuronales que generan el deseo por los alimentos.

«Lo que estamos viendo aquí probablemente no sea una firma general de ‘recompensa, sino algo más selectivo para anhelar alimentos y drogas», continúan. «Nuestra esperanza es que el cerebro, y específicamente el NCS como un indicador biológico estable, nos permita no solo identificar quién tiene un trastorno por uso de sustancias y comprender la variación en los resultados de las personas, sino también quién responderá a tratamientos particulares», concluyen los investigadores.

Fuente: muyinteresante.es