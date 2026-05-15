Así ha salvado la ciencia de la F1 la vida de miles de niños

Los médicos Martin Elliott y Allan Goldman se inspiraron en la precisión de los pit-stops de la Scuderia Ferrari para mejorar la coordinación de los equipos sanitarios en situaciones críticas

La Fórmula 1 como espejo para mejorar la coordinación de los equipos sanitarios en situaciones críticas. Esa fue la idea que querían implementar los médicos británicos Martin Elliott y Allan Goldman, del Great Ormond Street Hospital de Londres (Reino Unido).

Todo se remonta a la década de 1990, cuando ambos médicos se topaban con el mismo problema grave: la enorme dificultad para trasladar a bebés en estado crítico desde el quirófano a la unidad de cuidados intensivos (UCI). Muchos de ellos no lograron sobrevivir, dado que los sistemas de soporte vital a los que estaban conectados debían moverse de forma sincronizada.

Los dos galenos tomaron como referencia las carreras de la máxima competición automovilística y, en concreto, los pit stop de las escuderías, debido la precisión milimétrica de los mecánicos para cambiar los neumáticos y repostar en escasos segundos. Por ello, según informa ‘NC Register’, contactaron con la Scuderia Ferrari y fueron invitados a la sede de Maranello (Italia) para presenciar in situ el proceso.

El equipo italiano detectó rápidamente las carencias vigentes hasta ese momento: demasiadas personas trabajando a la vez, falta de coordinación, errores de comunicación y la necesidad de llevar a cabo una sincronización aún lejana. Ingenieros y mecánicos trabajaron de forma conjunta para trazar una estrategia efectiva y que ayudara a los médicos a mejorar su procedimiento.

Mejora de los resultados

Una labor en la que estos definieron los roles concretos que debían jugar los médicos para solventar esos problemas de coordinación, fijando así un líder, posiciones fijas, y un proceso de comunicación breve, conciso y directo. Una vez puesta en marcha esta nueva dinámica, se observó una reducción de los errores en un 67%.

No solo sirvió para evitar el mayor número de fallos humanos, sino también para efectuar traslados a UCI “más rápidos y seguros”. La colaboración entre F1 y el ámbito sanitario no solo se limitó a esta anécdota, dado que escuderías como Williams y McLaren, también colaboraron con centros sanitarios, según reporta el medio mencionado.

Fuente: as.com