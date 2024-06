Así es el plan científico para grabar el movimiento de un agujero negro por primera vez

Desde el inicio del proyecto participan expertos de México gracias al uso del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, en Puebla

Expertos que colaboran en el Telescopio de Horizonte de Eventos (EHT, Event Horizon Telescope), instrumento de escala planetaria con el que se tomó la primera fotografía de un agujero negro, se plantearon realizar “películas” de estos objetos, con base en imágenes logradas mediante sofisticados equipos que colocarán en diversos sitios del mundo, entre ellos en el Observatorio Astronómico de la UNAM, en San Pedro Mártir (Baja California).

El jefe de la colaboración del EHT, Sheperd Doeleman, explicó que para la consecución del objetivo se necesitan más antenas de última generación alrededor del orbe, razón por la cual se tiene un nuevo plan para instalarlas en México, España, Chile y Estados Unidos.

Desde el inicio del proyecto participan expertos de México gracias al uso del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, en Puebla. Se espera que en lo que resta de la década se sume un nuevo equipo, el cual será instalado en el Observatorio Astronómico de la UNAM.

Durante la Reunión Anual de la Colaboración Internacional del EHT, que se realizó en la Unidad de Posgrados de la Universidad Nacional, el investigador precisó que ello representa el siguiente gran paso para el estudio de los hoyos negros -ubicados en la galaxia M87, como de Sagitario A en el centro de nuestra galaxia-, y se estima que la primera tecnología sea colocada en tres años en las Islas Canarias.

Doeleman abundó: estamos buscando recursos para que se monten, porque el conocimiento que obtenemos de estos estudios del universo es tan profundo que definitivamente vale la pena. El objetivo es que al final de esta década tengamos suficientes imágenes para realizar la primera película.

Con él coincidió Sera Markoff, experta de la Universidad de Ámsterdam, y colaboradora del EHT, quien ofreció la charla Unlocking the mysteries of black holes. Afirmó en entrevista que en este tipo de trabajos la repetición de las imágenes es importante porque, aunque no lo parezca, estos objetos suelen cambiar demasiado.

Por ejemplo, en 2018 se observó una potente llamarada en rayos gamma, que también fue vista en rayos X; esto les ha permitido revisar la teoría de la Relatividad General versus lo que se ha captado en la realidad, argumentó.

Más allá de tener una foto, enfatizó Markoff, queremos crear una película con las imágenes a partir de 2021, gracias a que se ha acelerado el procesamiento. En los primeros años era más tardado porque debíamos ser sumamente cuidadosos con lo que estábamos viendo y ahora tenemos mayor experiencia, tendremos pronto otros telescopios y más información.

La gente se suele enfocar demasiado en la imagen pero, para alguien como yo, al comparar esta con la información que proviene de otros telescopios y una cinta, puede ser una revolución, aseveró.

Ante colaboradores del proyecto, la científica puntualizó que las nuevas tomas procesadas del EHT ofrecen múltiples sorpresas, no por la del agujero negro en sí, pues se acercan a las creadas en computadora, sino por la relación entre la materia que entra a este y lo que es eyectado.

Además, habíamos pensado que Sagitario A y M87 eran diferentes porque carecen de jets (chorros de energía), pero parece que el primero no los muestra, como si estuviera durmiendo, así que podría ser que hay un problema con el spining (su rotación) y, aunque los datos indican que ambos son muy parecidos, la diferencia llega cuando se les observa a gran escala.

Esto es algo que no se logra entender. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo?, preguntó Markoff. Y respondió: ya sea que el centro de Sagitario A esté “apagado” o que no podamos verlo porque observar algo en el centro de la galaxia es complicado. Es un momento emocionante en los estudios de física de partículas y para comprender lo que sucede más allá.

Hasta ahora, para entender el comportamiento físico de los hoyos negros se han creado cintas basadas en simulaciones en computadora, pero hay cientos fundamentadas en diferentes teorías o modelos de comportamiento. Saber cuál es la correcta requiere abundar en el conocimiento, y la única manera de conseguirlo es contar tantas imágenes posibles como para crear una película.

Para conseguir una imagen verdadera en HD (alta definición) del objeto debemos obtenerla desde el espacio, porque los datos en la Tierra son insuficientes. Sin embargo, esperamos lograr una idea más clara de ambos agujeros, lo cual posiblemente será en la próxima década, por eso confiamos en construir pronto la nueva red de observatorios.

A la reunión, organizada por los institutos de Radioastronomía y Astrofísica, así como el de Astronomía, ambos de la UNAM, acudieron investigadores de México, Alemania, Brasil, Corea, España, Países Bajos, Reino Unido, Japón, entre otros países.

Fuente: milenio.com