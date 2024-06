Este examen de sangre puede predecir el regreso del cáncer de mama meses o años antes de la recaída

Este estudio retrospectivo de prueba de concepto sienta las bases para un mejor monitoreo posterior al tratamiento y potencialmente un tratamiento que prolonga la vida en pacientes

Un nuevo tipo de análisis de sangre puede predecir la recurrencia del cáncer de mama en pacientes de alto riesgo, meses o incluso años antes de que recaigan, según ha demostrado una investigación reciente.

Un equipo del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres utilizó una biopsia líquida ultrasensible para detectar la presencia de pequeñas cantidades de ADN canceroso que permanecen en el cuerpo después del tratamiento del cáncer de mama temprano.

Los hallazgos, presentados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) en Chicago el domingo 2 de junio, involucraron el análisis de muestras de sangre del estudio ChemoNEAR para detectar ADN tumoral circulante (ctDNA) liberado en el torrente sanguíneo por células cancerosas.

Identificación de enfermedad molecular residual

Los investigadores, con sede en el Centro de Investigación de Cáncer de Mama Toby Robins del Instituto de Investigación del Cáncer (ICR), lograron identificar a todos los pacientes del estudio que posteriormente recayeron al detectar niveles muy bajos de cáncer en la sangre, conocidos como enfermedad molecular residual.

Al ayudar a identificar a los pacientes con mayor probabilidad de recaer, los científicos del ICR esperan que los resultados allanen el camino para una nueva estrategia de tratamiento del cáncer de mama recurrente, donde el tratamiento puede comenzar mucho antes, sin esperar a que la enfermedad incurable y avanzada se desarrolle y se muestre en una exploración.

Aunque estudios previos han demostrado que las pruebas de sangre de ctDNA pueden identificar recaídas mucho antes de que se puedan ver en una exploración, la mayoría de las pruebas utilizan una técnica llamada secuenciación del exoma completo (WES), que se centra en los exones, las regiones de codificación de proteínas de los genes directamente relacionadas con las enfermedades.

Sin embargo, el enfoque en este estudio, financiado por la compañía estadounidense Personalis, Inc., los creadores de la prueba NeXT Personal, y la organización benéfica Breast Cancer Now, implica la secuenciación del genoma completo, conocida como secuenciación del genoma completo (WGS). Esto permitió a los investigadores identificar hasta 1.800 mutaciones, lo cual es mucho más sensible e incluye una mayor cantidad de cambios relacionados con el cáncer que podrían ocurrir en el ADN de un paciente.

Los resultados mostraron que la detección de ctDNA en cualquier momento después de la cirugía o durante el período de seguimiento se asoció con un alto riesgo de recaída futura y una menor supervivencia general. La enfermedad molecular residual se detectó en los 11 pacientes que recayeron. El tiempo medio hasta la recaída clínica en este grupo de pacientes fue de 15 meses, un aumento de más de tres meses en comparación con las pruebas actuales en todos los tipos de cáncer de mama. El tiempo máximo hasta la recaída clínica fue de 41 meses.

Prevención de la recaída mediante detención temprana

Examinar la sangre de un paciente para ctDNA permitirá a los clínicos diagnosticar el regreso del cáncer en la etapa más temprana posible. Sin embargo, se necesita más investigación y pruebas antes de poder demostrar si la detección de la enfermedad molecular residual podría guiar la terapia en el futuro.

La investigación en curso, como el ensayo TRAK-ER en The Royal Marsden, está utilizando una prueba molecular diferente para identificar ctDNA y predecir la recaída en pacientes con cáncer de mama positivo para receptor de estrógeno (ER). Este ensayo está examinando si la recaída en pacientes con enfermedad residual podría prevenirse al alterar su tratamiento.

La detección temprana es uno de los mayores aliados contra el cáncer de mama. En España, aproximadamente 6.000 mujeres mueren cada año debido al cáncer de mama metastásico. Con avances como estos, se vuelve crucial detener la pérdida de vidas por esta devastadora enfermedad.

Fuente: nationalgeographic.com.es