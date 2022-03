Walmart planea sacar una Criptomoneda

Walmart es la mayor cadena de supermercados del mundo y ya no quiere dedicarse únicamente a vender bienes físicos, sino también pretende dar el paso a la venta de bienes virtuales, y hasta crear su propia criptomoneda, con el objetivo de abarcar también los clientes del metaverso.

El siguiente paso de Walmart

Sin duda alguna, la tecnología cuenta con aportaciones muy interesantes al comercio electrónico, las cuales Walmart quiere aprovechar para expandirse en el mundo virtual. Ahora no solo es posible facturar tickets de Walmart a través de internet, pronto existirán bienes virtuales que la cadena de supermercado pretende vender a los clientes.

Walmart quiere usar tres de las innovaciones tecnológicas más populares del momento: el metaverso, las criptomonedas, y los NFT o tokens no fungibles.

El gigante minorista busca maneras efectivas y prácticas de participar en el metaverso, en este mundo virtual pretende vender electrodomésticos, artículos deportivos, juguetes, productos de cuidado personal o elementos decorativos.

El interés por Walmart en vender dentro de este mundo virtual no es nuevo. Desde hace tiempo, la cadena minorista explora y estudia las tecnologías emergentes para mejorar las futuras experiencias de compra de los clientes.

Una muestra de interés es la experiencia creada de compra en 3D creada junto con Mutual Mobile. En esta, los usuarios pueden caminar por sus pasillos en la realidad virtual.

También cuenta con un Módulo de Asistencia de compra conocido por las siglas SAM, que asiste durante el proceso de compra, donde se puede transportar a los usuarios a la ubicación de un producto, indicar su precio, los valores nutricionales, o las opiniones de otros usuarios. Además, SAM cuenta con la capacidad de sugerir productos relacionados, lo cual puede hacer la compra más interactiva.

Por medio de la realidad virtual, los algoritmos de visión por ordenador y aprendizaje profundo, Walmart busca crear un metaverso que ofrezca una experiencia de compra más cómoda y sencilla para sus clientes.

Ante la llegada del metaverso, Walmart está realizando solicitudes de registro de varios nombres, como “Walmart Connect”, “Verse to Store”, “Verse to Curb” y “Verse to Home”, para sus servicios de compra.

Incluso, su interés por las tendencias en tecnología se demuestra con el programa piloto que permite a las personas comprar con Bitcoin en los quioscos Coinstar de sus tiendas en Estados Unidos.

Bajo estas solicitudes y el uso de las criptomonedas, Walmart busca competir con las grandes empresas que están interesadas en el metaverso o los NFT, por ejemplo, como Adidas, Facebook, Roblox o Ralph Lauren.

Los planes de Walmart se conocen gracias a las peticiones registradas por la empresa en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, donde destaca la mención para crear una moneda digital que los usuarios de la comunidad digital puedan intercambiar o transferir.

También está registrada la petición para funcionar como un servicio de intercambio de criptomonedas, o de corretaje para comerciar con monedas digitales.

¿Es seguro el metaverso?

La apuesta de Walmart por el comercio electrónico dentro del metaverso parece ser el futuro en los próximos años. El comercio digital y el metaverso ofrecen una gran variedad de oportunidades que lo diferencian del comercio electrónico tradicional. Entre las características que más destacan, está la descentralización, la privacidad y la ubicuidad.

Esto indica que junto con nuevas tecnologías como blockchain, los NFT y las criptomonedas, las transacciones necesitarán una menor cantidad de intermediarios, y no se solicitará información personal para completar las compras.

De hecho, se espera que en los próximos cinco años, al menos un 70% de marcas reconocidas a nivel mundial estén dentro del metaverso, más allá de los sectores de los videojuegos o entretenimiento.

Con el avance de la madurez tecnológica, el metaverso se convertirá en algo común entre los usuarios, quienes contarán con un avatar para realizar las compras virtuales de los productos que necesitan en el mundo real, o de los bienes digitales, que se podrán revalorizar con el paso del tiempo.