Una nueva tecnología transforma el tratamiento de la calvicie utilizando la barba y el vello corporal

El enigma actual de tener mucho vello corporal pero poco en el cuero cabelludo ha confundido a muchas personas que se enfrentan a la caída del cabello. Surge un gran avance con el informe de Dr. U Hair and Skin Clinic sobre un estudio pionero publicado en la prestigiosa revista Dermatologic Surgery titulado ‘ Trasplante de barba y vello corporal mediante escisión de unidades foliculares utilizando un dispositivo sensible a la piel.’ Esta publicación presenta el revolucionario UGraft Zeus®, un novedoso dispositivo sensible a la piel que permite a los médicos reubicar sin problemas la barba y el vello corporal en áreas calvas del cuero cabelludo mediante un procedimiento conocido como trasplante de vello corporal (BHT).

Este estudio integral, realizado en EE.UU., Colombia, México e India, profundiza en el innovador enfoque sensible a la piel de UGraft Zeus, abordando las complejidades encontradas por técnicas anteriores de restauración del cabello. En particular, UGraft Zeus® se distingue por sus características de diseño patentadas, incluida una capacidad única de navegación automática experta en navegar por diversas texturas de la piel, grosores y distintos niveles de rizado del cabello durante FUE. Esta capacidad minimiza el daño del injerto y fomenta una mejor cicatrización de heridas en todos los escenarios de extracción de unidades foliculares (FUE), incluido el BHT.

En 82 pacientes con una edad promedio de 48,9 años, el estudio logró consistentemente tasas de desgaste de injertos inferiores al 7 % en procedimientos BHT, lo que marca un avance significativo con respecto a tecnologías anteriores que informaron tasas de daño de hasta el 20 % (barba) y el 30 % (cuerpo). Sorprendentemente, todos los pacientes quedaron satisfechos con el procedimiento, y más del 79% informó una alta satisfacción seis meses después del procedimiento. Además, los cirujanos, que antes dudaban en realizar BHT utilizando métodos tradicionales, abrazan con entusiasmo la simplicidad y el éxito de UGraft Zeus®, mostrando una mayor disposición a realizar procedimientos de FUE de barba y cuerpo.

La importancia del BHT emerge como una vía prometedora en la restauración del cabello, ya que ofrece remedios para la calvicie severa y rectifica problemas causados por trasplantes anteriores fallidos. Los trasplantes especializados, como cejas, barba y pestañas, logran resultados estéticos más naturales al utilizar características similares del vello corporal en comparación con el cabello grueso pero inigualable del cuero cabelludo.

El autor principal, el Dr. Sanusi Umar, de la División de Dermatología de Harbor-UCLA, Torrance, y Dr U Hair and Skin Clinic, Manhattan Beach, California, destacó: “La introducción de técnicas sensibles a la piel con UGraft Zeus® aborda los desafíos en el trasplante capilar del cuero cabelludo, que supone un salto significativo en la restauración del cabello perdido, independientemente de su gravedad.

