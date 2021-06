Un programa de reconocimiento facial resuelve en segundos un enigma que duraba 15 años

El buscador de rostros PimEyes logró identificar en un instante a un joven japonés cuya imagen ilustraba una vieja tarjeta con el mensaje “encontradme”

La pasada Navidad, en la casa del especialista en inteligencia artificial Tom-Lucas Säger en Hamburgo (Alemania), vivieron un evento excepcional. Trece años antes, su hermana, que en ese momento tenía 26 años, había dejado caer un mensaje con su dirección en una botella en un ferry marítimo. Ahora, en la casa de sus padres, le esperaba una carta: «Te deseo con todo el amor del mundo un maravilloso cumpleaños y una feliz Navidad». El mensaje de la botella recibió una respuesta más de una década después. Y le recordó a Säger otro caso en el que había visto un video de YouTube de febrero de 2020 titulado «¿Puedes encontrar a este hombre?»

«This Man» apareció en una tarjeta de un juego de realidad alternativa llamado Perplex City, creado en 2005 por una empresa de Londres. Las cartas, que se vendían en paquetes de seis, daban pistas que te permitían progresar hasta resolver el juego, premiado con 100,000 libras (actualmente 116.000 euros). Gracias a una caja enterrada en un bosque cerca de Leicester, En el centro de Inglaterra, Perplex City se estableció y cerró en 2007.

Pero los fanáticos del juego, algunos muy aficionados a las pistas no resueltas, estaban intrigados por la última de las 256 cartas: era una foto de un joven japonés sobre un fondo de edificios, aparentemente en Europa Central, con un solo mensaje, “encuentra yo ”. Las tarjetas estaban ordenadas por color, desde rojo (fácil) hasta plateado (difícil). Eso fue plata. Según una pista adicional que salió a la luz en la web, el nombre del joven era Satoshi, pero no tenía nada que ver con el creador anónimo de Bitcoin, aunque la coincidencia puede haber aumentado la leyenda. Años más tarde, un grupo de personas irreductibles siguió buscando a los misteriosos japoneses. ellos crearon una página en noviembre de 2006 y tu causa apareció en el guardián es en Los New York Times. La creadora de la página, Laura Hall, incluso visitó el lugar en Alsacia donde Satoshi tomó una foto. Pero a pesar de alguna indicación, nadie pudo encontrarlo. Durante el juego, el objetivo era encontrarlo para entregar un mensaje importante. Ahora, con el juego resuelto, era principalmente una cuestión de orgullo y tenacidad.

A principios de 2020, la historia apareció en un canal de YouTube sobre misterios y fue vista más de 1.3 millones de veces. Luego, las comunidades fueron relanzadas en la plataforma de mensajería Discord y en el Red social Reddit. Pero nadie lo encontró hasta que Säger, inspirado por el mensaje de la botella, volvió con su hermana, recordó el video y se sentó frente a su computadora. Hace unos días, debido a su trabajo relacionado con el diseño y la inteligencia artificial, había encontrado accidentalmente un buscador de reconocimiento facial. “Cuando lo visité nuevamente para conocer a Satoshi, no estaba familiarizado. Acabo de recordar que él era de origen polaco y PimEyes es de origen polaco, por lo que podría ser lo mismo ”, explica Säger a EL PAÍS.

Cargó la tarjeta de Satoshi en el motor de búsqueda y la tercera imagen que devolvió fue un grupo de japoneses en la fiesta de un compañero de trabajo. Uno de ellos tenía una jarra de cerveza en la mano. Si fuera Satoshi, se podría decir que han pasado los años. Säger publicó la foto en Reddit de la comunidad. En poco tiempo, Hall encontró otras imágenes de Satoshi y el nombre de su empresa. Escribió un correo electrónico en inglés y japonés a Satoshi. Fue el. «Sí, soy yo. Vaya, me había olvidado por completo de este juego de cartas y nunca imaginé que alguien me seguiría buscando», escribió en el correo electrónico de respuesta. Satoshi recordó que debía dar un mensaje importante si lo solicitaba algún participante. , pero se había olvidado de qué era. Los creadores del juego lo contactaron a través de una empresa con la que colaboraban en Los Ángeles y que lo conocían de la ciudad de Nagano.

No termina aqui

La moraleja de esta historia no está en el esfuerzo de Hall ni en la intuición de Säger. Está en el enorme potencial del reconocimiento facial. “No sé por qué nunca antes había probado PimEyes o algo similar. Me imagino que la gente intentó la búsqueda de imágenes de Google y se rindió, porque, hasta donde yo sé, Google solo mira los píxeles de una imagen y no las características de una cara, por lo que no dio buenos resultados ”, explica Säger.

Esa es realmente la gran diferencia. En enero de 2020, el New York Times chaqueta un informe largo sobre una empresa llamada Clearview AI, «la empresa que puede acabar con la privacidad tal como la conocemos», dijeron en el titular. Capturaron millones de rostros de la web y utilizaron un potente software de reconocimiento facial para encontrar personas. O Veces Denunció su uso por policías o millonarios capaces de pagar su matrícula y jugar a adivinar quién era el chico que salía con sus hijas solo a partir de una foto. Este editor incluso hizo una solicitud de foto a Clearview y después de varios meses de espera llegó la respuesta, con un nivel de éxito increíble.

Ahora PimEyes hace exactamente lo mismo en exteriores y escanea la red sin capturar las imágenes primero. Mejor aún. En menos de un segundo, este periodista recordó cómo era hace 15 años en 42 imágenes distribuidas en la web y en vídeos olvidados en la televisión catalana. Solo hubo un error entre todas las imágenes.

Fuente: elpais.com