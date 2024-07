Un experto cree que la IA vencerá a la muerte: ‘devolveremos la vida a los muertos’

¿Podrá la inteligencia artificial vencer a la muerte? Un experto tiene claro que sí. Y el primer paso para lograrlo será llegar a la singularidad

Predecir el futuro no es una tarea sencilla. Suele repetirse que siempre existen un montón de factores que resultan imposibles de prever, incluso para el más minucioso de los analistas.

Pero incluso así, hay algunas personas a las que parece dársele mejor que a otras. Es el caso de Ray Kurzweil, el experto que predijo, entre otras cosas, la llegada del iPhone.

Podría decirse que Kurzweil es muchas cosas, desde empleado de Google a especialista en informática, pero quizá el término más preciso y con el que más se le asocia es con el de “futurista”.

Su última predicción, de hecho, no ha dejado indiferente a nadie, y es el más arriesgado que haya llevado a cabo nunca. Según él, la inteligencia artificial será capaz de devolver la vida a los muertos.

Ray Kurzweil y los poderes de la IA

Rara es la jornada en la que alguien no expresa lo que la inteligencia artificial será capaz de hacer, desde ayudarnos a vivir 120 años, hasta terminar con el empleo físico, al menos tal y como lo conocemos. Por supuesto, no faltan tampoco las teorías más catastrofistas, o hasta quienes argumentan que la IA es poco menos que el cuento de la lechera, y que nada sucederá.

Desde el punto de vista de Ray Kurzweil, la inteligencia artificial no solo cambiará la vida de la gente, sino que pasará a formar parte de ella, literalmente. En su opinión, “nos fusionaremos con la IA”. Una afirmación que hace pensar sin duda en las novelas ciberpunk y las obras de William Gibson, que inspiraron también clásicos como Ghost in the Shell.

“La nanotecnología permitirá que esta tecnología (la inteligencia artificial) expanda nuestros cerebros con capas de neuronas virtuales en la nube”, ha asegurado el informático. Es más, se trata de uno de los temas que toca en su nuevo y controvertido libro The Singularity is Nearer (La singularidad está más cerca). Cuánto de cerca, también se atreve a adivinarlo.

“Los bebés de hoy estarán terminando la universidad cuando llegue la singularidad”, ha dicho Kurzweil, por lo que cabría esperarse más o menos en un par de décadas. Este punto, cuándo estará lista la polémica singularidad, tampoco parece estar claro para los científicos, que no solo no coinciden en su llegada, sino que en algunos casos incluso llegan directamente a negarla.

Y los muertos regresarán de sus tumbas

Primero a través de simulaciones (de una manera virtual) y luego físicamente, Kurzweil no tiene dudas de que la inteligencia artificial permitirá que los muertos vuelvan a la vida, tal y como recoge el diario Daily Mail. Para él, “los replicantes podrían tener cuerpos biológicamente aumentados y creados con el ADN del individuo original”.

A partir de aquí, Kurzweil presenta un futuro en el que se vivirá mejor, de manera más lujosa y en el que el ser humano será prácticamente inmortal. ¿Será realmente posible que algo así suceda? Y de cumplirse sus previsiones, ¿qué consecuencias éticas tendría? De momento, este ser humano-máquina suena a ciencia ficción, pero si Kurzweil tiene razón, eso podría cambiar.

Fuente: computerhoy.com