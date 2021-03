Un cohete SN10 Starship de Spacex acaba de hacer explosión

Este miércoles 4 de marzo la explosión del cohete SN10 Starship de SpaceX tomó por sorpresa al mundo. Luego de que todo el ensayo de vuelo se clasificara como un éxito, la nave colapsó por uno de sus lados, lo que terminó causando el estallido.

El vuelo de 6:30 minutos se había dado sin complicaciones e incluso los protocolos de aterrizaje ya habían culminado. Sin embargo, poco después de que se cortara la transmisión en vivo del proceso, el cohete hizo explosión.

Con este intento, SpaceX ya cuenta tres diferentes pruebas para realizar un vuelo orbital exitoso, tal como las que Elon Musk prometió que iniciarían este 2021. No obstante, hasta ahora ninguna ha sido un éxito rotundo –aunque al menos esta última es tuvo cerca–.

La explosión no fue el único problema de la prueba del SN10 Starship de SpaceX

La prueba de vuelo tras la cual haría explosión el SN10 Starship de SpaceX se dio en Boca Chica, Texas. En horas de la tarde del día de ayer, el equipo de ingenieros de la compañía aeroespacial puso en marcha los protocolos de despegue.

No obstante, el primer intento se cancelaría tan solo unos 10 segundos antes de que el cohete se alzara en el cielo, según reportó The New York Times. Por lo que parece, el sistema de seguridad de Starship detectó un problema con uno de los motores y lo solucionó automáticamente. Pero, por precaución, se pospuso el lanzamiento.

Aun así, no fue mucho lo que hubo que esperar. Solo una hora después, al haber solventado la advertencia del sistema y al colocar más combustible en el cohete, se reanudó la prueba. Todo el proceso se transmitió en vivo a través de la cuenta oficial de SpaceX en Twitter.

El despegue, el vuelo orbital, el particular proceso de aterrizaje horizontal y el posicionamiento final para posarse en el suelo fueron un éxito. Incluso, John Insprucker –un ingeniero de SpaceX que también estuvo encargado de narrar el evento– llegó a decir que la prueba fue todo un éxito.

Para este momento, ya se veía que el SN10 Starship estaba un poco inclinado hacia un lado. Sin embargo, no se consideró que esto fuera un problema mayor o que le quitara validez a la recién realizada prueba.

¿La tercera es la vencida?

Como ya lo mencionamos, con este intento, SpaceX ya cuenta tres distintas pruebas realizadas con las naves Starships en sus modelos SN08, SN09 y SN10. Lastimosamente, el destino final de todas estas ha sido una explosión.

Durante las pruebas con las primeras dos naves –el 9 de septiembre y el 2 de febrero– el proceso de aterrizaje tuvo problemas por fallas en los motores. Como consecuencia, ambas naves terminaron por estrellarse contra el suelo.

En esta oportunidad, cuando el SN10 Starship de SpaceX tocó el suelo intacto, el propio Insprucker comentó en la transmisión en vivo que “la tercera es la vencida”, pero esto solo duró hasta la posterior explosión.

¿Qué causó la explosión del SN10 Starship de SpaceX?

Hasta el momento, SpaceX no ha dado una declaración oficial sobre la posible causa de la explosión del SN10 Starship. Sin embargo, el reporte de The New York Times sugiere que una fuga en los tanques propulsores pudo ser la responsable de la catástrofe.

Al inicio, se vio que los soportes bases de Starship cedieron sobre su peso e inclinaron la nave. Es posible que esto, sumado con la fuga, dieran como resultado una acumulación suficiente de combustible como para causar una explosión. Claramente, estas son aún solo conjeturas, así que aún deberemos esperar para conocer la versión oficial de la SpaceX.

¿Por qué Spacex aún considera el aterrizaje del SN10 Starship como un éxito a pesar de la explosión?

A pesar de la explosión, SpaceX aún ve el vuelo del SN10 Starship como un éxito. El claro que el final de la prueba estuvo lejos de lo deseado. Sin embargo, como resaltó Insprucker, la meta del ensayo era obtener datos sobre el proceso de aterrizaje de estos cohetes. Como esa parte del proceso sí se completó efectivamente, se pudo recolectar la información necesaria.

Por su parte, Elon Musk también celebró el aterrizaje del SN10 Starship y comentó que, en un futuro, la verdadera medición de éxito será que estas naves –destinadas para llegar a la Luna y a Marte– se habrán convertido en un elemento cotidiano para nosotros.

Asimismo, se ha reportado que ya SpaceX está trabajando en el desarrollo del nuevo SN11 Starship. Según The New York Times, la empresa comentó que “en el futuro cercano” la nave estaría lista para realizar sus propias pruebas de vuelo. ¿La cuarta será la vencida? Tendremos que esperar y ver.

