Tu próximo smartwatch podría reconocerte analizando tus venas

Una patente nos desvela una original forma de identificarnos

Los wearables se han convertido en el accesorio predilecto de los usuarios móviles a lo largo de los últimos años. La mayoría de quienes se hacen con un teléfono inteligente terminan comprando antes o después unos auriculares, una pulsar inteligente o un smartwatch. A lo largo de los años la seguridad en estos dispositivos no ha sido demasiado férrea, y normalmente se ha limitado a patrones o pines que introducimos en las pantallas táctiles de los dispositivos. Pero esto es algo que podría cambiar en el futuro tal y como conocemos ahora con una nueva tecnología de Oppo.

Análisis de las venas para acceder a tu reloj

Las tecnologías de reconocimiento biométrico han evolucionado mucho en los últimos años. Tanto que hay diferentes tipos de tecnologías a nuestra disposición actualmente, aunque eso sí, con más o menos popularidad en el mercado. La que hemos conocido hoy la ha desarrollado Oppo, que está trabajando en la manera de poder hacer más seguro el acceso al reloj, más allá de un PIN o un patrón. Algo que es importante, porque como sabéis cada vez hay más relojes que no necesitan del teléfono para funcionar, por ejemplo gracias a la conectividad de datos, como la eSIM.

La tecnología que ha patentado ahora Oppo analizará las venas de nuestra muñeca para saber si somos nosotros quienes nos hemos colocado el reloj en esta. La tecnología de reconocimiento de venas no es nueva, de hecho los LG G8 ya contaron con ella, aunque sin el éxito que se esperaba por parte de los coreanos, que de hecho ya han cerrado su división de teléfonos móviles. La patente se basa en un método de desbloqueo venoso y en un dispositivo, entendemos que el hardware, para poder leer nuestras venas y reconocer si somos nosotros.

Por tanto, con esta tecnología, cuando se coloque el reloj en la muñeca, esta emitirá una fuerte luz contra, con el objetivo de que el sensor pueda ver nuestras venas a través de la piel, y así medir si efectivamente si estas se corresponden con el patrón que han obtenido de nuestra muñeca cuando hemos configurado el reloj inteligente. Este sistema será especialmente cómodo, ya que a diferencia del facial o el de la huella dactilar, este puede saber si somos nosotros sin necesidad de mover un dedo o acercar la pantalla a nuestro rostro para reconocernos.

De momento la patente no es muy precisa a la hora de dar detalles sobre el funcionamiento de esta tecnología, pero lo más importante lo deja claro, el que se trata de un sistema biométrico que utiliza las venas para reconocer al usuario del dispositivo. Más allá de la patente no se conoce mucho más, por lo que ignoramos cuándo podría ponerse a la venta un reloj con estas características. De momento se trata solo de un esbozo de una tecnología que no es descabellada que pueda hacerse realidad. Sencillamente porque como os decíamos ya ha estado disponible en teléfonos móviles hace un par de años. Sin duda un método que nos parece el más adecuado para este tipo de dispositivos.

Fuente: lasexta.com