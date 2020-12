Todo sobre Inteligencia artificial en juegos online

Los que no conocen sobre inteligencia artificial se preguntan qué es, y los que tienen nociones sobre esto, intentan imaginar los posibles límites de esta tecnología. No importa cuál sea la postura que tengas, aquí conocerás todo sobre esta magnífica revolución tecnológica. Cuando termine, darás cuenta de un sector que avanza a pasos agigantados y sin horizontes cercanos. Tanto, que muchos buscan esta ciencia para lograr los mejores pronósticos deportivos.



¿Qué es la inteligencia artificial en los videojuegos?



Antes de entrar en tecnicismos, es imperioso saber qué es exactamente este término. Para explicarlo, usaremos un concepto muy rústico. La Inteligencia artificial es la tecnología por la que el videojuego puede “razonar”, como un individuo. Es lo más similar a un cerebro. Como esas películas o series que tienen computadoras que toman decisiones por su cuenta. Claro está, el videojuego no tiene esa capacidad, pero sin esta parte, sería una máquina que repite movimientos. Con la inteligencia artificial, capta, recibe y asimila diferentes patrones de los jugadores para buscar alternativas a diferentes movimientos. El desarrollo de esta tecnología está tan avanzado, que incluso se ha visto en Asia a una computadora ganar a un erudito un juego de mesa. Y esto es solo el principio.



Las certezas de la Inteligencia artificial no existen en su totalidad. Lo que si no hay dudas es que llegó para darle un golpe a toda estructura tradicional. No se sabe en qué momento, cuándo o dónde, pero sí no hay dudas que será algo que dará que hablar en todo el mundo. Si, en esta etapa de desarrollo e inicio de experimentaciones constantes se logró todo este avance, los límites de la imaginación con respecto a este tema en el futuro no se podrían encasillar.



¿Cómo un videojuego puede predecir o anticipar nuestros movimientos?



La respuesta es la misma que venimos desarrollando: inteligencia artificial. Si quieres profundizar en el tema, puedes hacerlo aquí. Lo que hacen los desarrolladores es cargar patrones y buscar los modos en que la máquina pueda registrar esos movimientos para comprender el tipo de jugador que eres. De esa forma, arma un estereotipo y encuentra formas de hacerte difícil la partida.



Si recuerdas, los primeros videojuegos eran dos bloques que iban y venían. En muy poco tiempo, resultaba una práctica insostenible si no tenías una persona con quien jugar. En la actualidad, nada de esto ocurre. Puedes pasar horas jugando, porque el ordenador tiene la capacidad de poder suplantar ese cerebro que te desafiaba.



La gran pregunta que hay que hacerse es ¿puede ser peligroso el desarrollo de la inteligencia artificial? No lo sabemos aún. Hay quienes sostienen que su evolución no tiene techos y hasta podría superar a cualquier humano. Como si fuese Terminator, las máquinas se apoderarían del mundo porque saben exactamente todo nuestro conocimiento y pueden anticiparse a cualquier pensamiento. Sin embargo, algunos rechazan esta teoría y afirman que siempre el humano será el que desarrolle a la inteligencia artificial, por lo que estará en una relación infinita de dominio. Bill Gates, Stephen Hawking, entre otros, están dentro del primer grupo de pensadores. Mientras que, Marvina Lee Minsky, se encuentra en el segundo y sostiene que podría ser la salvación de la humanidad.



¿Qué conocemos de la inteligencia artificial de los videojuegos?



En general, tenemos muy poco saber acerca de la inteligencia artificial en general. Al ser una ciencia en constante desarrollo y prueba-error, ni siquiera existe una definición correcta de lo que podríamos llamar Inteligencia Artificial. Son todos conceptos armados para la ocasión. Como se ha dicho anteriormente, es una imitación (con posibilidad de superarlo) del cerebro. Si bien todos los expertos sostienen que es la parte más racional, hay quienes habilitan a pensar que podrían llegar a sentir en algún momento.



Grandes logros de la inteligencia artificial en los juegos



Hasta el momento, el desarrollo de esta ciencia de por si es un éxito constante. Pero en resultados, hay episodios que dejaron impresionados a todos los científicos, amantes de los juegos, aficionados a la tecnología y espectadores en general. Uno de estos es la victoria que tuvo la inteligencia artificial en el “GO” a Kasparov. Este es uno de los juegos más difíciles, y la máquina termina ganando en un desafío de 5 partidas en total. La máquina reconoció un error del humano, delineó el patrón y consiguió la primera victoria de una máquina (fabricada por Google) a un individuo.



El otro hito fue cuando la inteligencia artificial de Facebook y un grupo de investigadores universitarios logró el mismo resultado, pero en el póquer. Así, dejaron la puerta abierta para un futuro incierto, muy amplio en expectativas, pero a su vez para razonar sobre los límites de la inteligencia Artificial.