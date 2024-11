Tiembla Google: Meta crea novedoso motor de búsqueda con Inteligencia Artificial

El objetivo de la compañía estadounidense es alejarse de la dependencia hacia Google y Bing

La compañía de Mark Zuckerberg, Meta, lleva trabajando desde hace ocho meses en un motor de búsqueda propio basado en la Inteligencia Artificial, con el fin de competir contra Google y Bing de Microsoft, según un reporte de The Information.

A través de resúmenes generados por la IA, la nueva tecnología entregará a los usuarios información reciente y acontecimientos que ocurran en la actualidad, pudiendo incluso conversar con el chatbot de la compañía, el que se puede probar a través de WhatsApp.

Actualmente, la Inteligencia Artificial de Meta utiliza datos tanto de Google como Bing para responder las preguntas de los usuarios que la utilizan. Debido a esto, se encuentran creando una base de datos relevantes para que funcione de forma independiente tanto en sus redes sociales como en este nuevo motor de búsqueda.

Meta no es la única con un nuevo motor de búsqueda

Otra empresa que le quiere hacer frente a Google en esta área es OpenAI, la que en julio de este año lanzó su nuevo motor de búsqueda, SearchGPT.

Desde entonces, el prototipo se encuentra en beta cerrada, a la que 10.000 personas pudieron unirse para probar la novedad de la empresa creadora de ChatGPT. Sin embargo, se desconoce cuándo estará disponible para que todos puedan probarlo.

En este caso, se conoce públicamente de dónde obtendrán los datos, pues OpenAI ya ha firmado acuerdos con el grupo Prisa Media (El País, AS) y Condé Nast (Vouge, The New Yorker, GQ).

Fuente: encancha.cl