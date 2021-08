Se cumplen 30 años del anuncio de Linux, el sistema operativo abierto en el que se basó Android

Este 25 de agosto se cumplieron 30 años desde que el creador del sistema operativo de código abierto Linux, Linus Torvalds, dio a conocer por primera vez que estaba trabajando en un nuevo software, que actualmente sigue vigente y que se usó como base para el sistema para móviles Anroid.

Aunque el lanzamiento de su código no se produjo hasta el 17 de septiembre, el 25 de agosto de 1991, el desarrollador informático finlandés Linus Torvalds, que por aquel entonces tenía 21 años, envió un mensaje a través de un foro de Internet, Usenet.

En este mensaje, Torvalds aseguraba que desde abril estaba desarrollando un sistema operativo gratuito “solo como un hobby” y que no sería “grande ni profesional”. El desarrollador escribió el sistema expresamente para un PC con procesador 80386, por lo que hizo que fuera independiente.

En aquel momento, pedía a la comunidad de usuarios que le diesen su opinión para ayudarle, y creía que no podría portarse a otros sistemas y que “probablemente nunca tendrá soporte para otros equipos” que no fueran los discos duros AT que utilizaba el propio Torvalds.

Después de publicar el software en 1992 con licencia de código abierto, la comunidad de desarrolladores comenzó a trabajar en el sistema, el uso de Linux se extendió en todo el mundo, por la posibilidad de usarlo como sistema embebido, desde ordenadores a otros dispositivos e incluso la nube, con distribuciones populares como Debian, Fedora y Ubuntu.

Entre los hitos posteriores del sistema operativo, Google utilizó Linux como base para su sistema operativo para móviles inteligentes, Android, que comenzó a desarrollarse en el año 2003 y que usó como base Linux 2.6.

En 2005 Google compró a Android y presentó el sistema definitivo en 2007. El sistema de desarrollo de Android también es de código abierto, como ya sucedía con Linux.

Asimismo, en el año 2019, Microsoft apostó por la integración de Linux en su sistema operativo Windows 10 con el lanzamiento del subsistema de Windows 10 o ‘kernel’ basado en Linux.

Se trata de una herramienta para desarrolladores que facilita las tareas de emulación, y supuso la presencia de este componente de forma nativa por primera vez en el sistema de Microsoft, rival tradicional de Linux.

