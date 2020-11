Rusia lanza un casting femenino para rodar una película en el espacio

Roscosmos ha lanzado un concurso para seleccionar una actriz rusa -profesional o amateur-, que será capacitada para viajar a la Estación Espacial Internacional, como protagonista del primer largometraje rodado en el espacio.

La película con el título provisional de ‘Challenge’ es un proyecto conjunto de la Corporación Estatal Roscosmos, Channel One y el estudio Yellow, Black and White. El rodaje tendrá lugar en el complejo orbital en el otoño de 2021.

“En este proyecto, es importante para nosotros (…) trabajar la posibilidad de una preparación acelerada para dicho vuelo y de especialista (ingeniero, médico, astrofísico) para llevar a cabo una misión a la Estación, donde la necesidad puede surgir inesperadamente a bordo. Esta es una especie de experimento espacial. La actriz seleccionada por un concurso y una comisión médica tendrá que realizar las funciones de astronauta-investigadora y convertirse en miembro de pleno derecho de la tripulación”, explicó en un comunicado Dmitry Rogozin, director general de Roscosmos.

“Si se pregunta a nuestros compatriotas menores de 30 años, entonces, independientemente de la profesión y el género, encontrará que la mayoría de ellos alguna vez ha querido y muchos todavía quieren ir a la órbita de la Tierra. Siempre he soñado, si no con estar en el espacio yo mismo, con ayudar a alguien a hacerlo. Y entonces, un día, Dmitry Rogozin tocó el timbre y la clave de esta feliz oportunidad estaba en la posición de inicio”, declaró Konstantin Ernst, director general de Channel One.

Añadió que las actrices profesionales que buscan, en primer lugar, y las mujeres cuyas dotes interpretativas les permitan competir con actrices profesionales, “tengan la oportunidad de cumplir sus sueños más románticos e ir a las estrellas, y al mismo tiempo, convertirse en una gran estrella internacional”.

“A pesar de nuestra vasta experiencia en la producción de grandes películas, esta es la primera vez que nos enfrentamos a una tarea de tanta complejidad. En el menor tiempo posible, necesitamos encontrar algo más que una actriz, necesitamos una verdadera superheroína. Buscamos una mujer que pueda desempeñar su papel en la Tierra, y luego aguantar la preparación más difícil, volar al espacio y allí, en un estado de ingravidez, resolver también las tareas más difíciles. Es por eso que nosotros, junto con Channel One y Roscosmos State Corporation, estamos anunciando un casting totalmente ruso”, comentó Alexey Trotsyur, productor de Yellow, Black and White.

Fuente: europapress.es