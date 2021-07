Rivalidad espacial entre millonarios: Richard Branson anuncia que irá al espacio antes que Bezos

¿Quién se convertirá antes en astronauta? ¿Jeff Bezos o Richard Branson? Parece que al magnate británico le ha entrado prisa…

No es ningún secreto que la nueva carrera espacial ha sido impulsada en los últimos años por empresas privadas fundadas por multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk o Richard Branson. Y parece que hay un pique entre ellos para ver quién va antes al espacio, aunque de momento Elon Musk no se ha apuntado… por ahora…

Jeff Bezos, fundador de Amazon y de la compañía espacial Blue Origin, anunció hace unas semanas que viajará al espacio el 20 de julio, en la primera misión con tripulación de la empresa.

Y hoy el magnate británico Richard Branson, creador del conglomerado de empresas Virgin, ha anunciado que también viajará al espacio con su compañía Virgin Galactic… el 11 de julio. Aquí podemos ver el anuncio:

Branson explica en el tuit: “Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galatic”.

Richard Branson, de 70 años, es una emprendedor británico que con solo 16 años fundó su primera empresa. Alcanzó el éxito con la cadena de tiendas de discos Virgin Records, pero en la actualidad se ha convertido en un inmenso imperio de más de 300 empresas entre las que hay una aerolínea, Virgin Airways, y la tienda online Zavvi.

Precisamente, a través de su aerolínea, Branson ha evolucionado su compañía espacial Virgin Galactic, fundada en 2004:

Como vemos en el vídeo, su filosofía de vuelo es completamente diferente a la de SpaceX o Blue Origin, y se asemeja más a la de un avión, o a la de los antiguos transbordadores espaciales.

Las naves espaciales de Virgin Galactic no despegan directamente desde el suelo. Una nave nodriza las transporta hasta unos 15.000 metros de altitud, y desde allí sueltan la nave espacial y ascienden hacia el espacio, a unos 100 Km de altura. La propia nave, que tiene forma de avión, aterriza en un aeropuerto.

Según Virgin Galactic este sistema es mucho más barato y más ecológico que el de la competencia.

Las naves de la compañía ya han realizado 3 vuelos espaciales con dos pilotos, pero la misión Unity 22 del 11 de julio será la primera con la tripulación completa: dos pilotos y cuatro tripulantes a bordo de la nave VSS Unity. Todos profesionales, salvo Richard Branson.

Parece que hay una rivalidad entre millonarios para ver quién viaja antes al espacio, si Branson o Bezos. En principio el británico será el primero, el 11 de julio, pero dependerá del clima y de otras condiciones técnicas.

