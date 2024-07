Ponen fecha a la nueva generación de IA: ‘será 10.000 veces más inteligente que los humanos’

Masayoshi Son, CEO de SoftBank lo tiene claro, la superinteligencia artificial será una realidad, y cambiará la vida de la gente. Y hasta le ha puesto una fecha en el calendario

La gran mayoría de expertos o aficionados a la informática están entusiasmadas a la hora de saber qué puede llegar a conseguir la inteligencia artificial.

Desde que herramientas como ChatGPT viesen la luz, muchos han intentado adivinar dónde estará el techo de esta tecnología, e incluso no han faltado quienes han alertado de un peligro a nivel global.

No obstante, las visiones de muchos especialistas tienden a ser optimistas. Es lo que ha sucedido precisamente con el japonés Masayoshi Son, CEO de SoftBank, quien no ha tenido reparos en ir incluso un paso más allá que muchos de sus colegas y afirmar que la inteligencia artificial será 10.000 veces más inteligente que los seres humanos, e incluso ha puesto una fecha para que esto suceda.

La llegada de la superinteligencia artificial

En estos momentos, no es fácil discernir que es verdad y qué no respecto a la inteligencia artificial. Pero si uno se deja llevar por las opiniones de auténticos gurús, todo parece llevar a un siguiente paso natural: después de los chatbots como ChatGPT llegaría la llamada superinteligencia artificial, con una capacidad (esta vez sí) superior a la del ser humano.

Escuchado así en frío, es algo que puede dar cierto miedo, o al menos respeto. De hecho, no faltan quienes aseguran que una tecnología de este nivel no sería una buena idea en absoluto. Tampoco quienes critican hasta a Sam Altman, máximo responsable de OpenAI, por intentar llegar a alcanzarla sin tener en consideración cuestiones éticas fundamentales.

En algunos casos, hasta hay quienes la niegan: la superinteligencia artificial sería una fantasía que algunos se han montado, pero ni la IA es para tanto ni es posible hacer máquinas así de listas, más allá de las películas de ciencia ficción. Para el japonés Masayoshi Son, no solo se convertirá en una realidad, sino que será 10.000 veces más inteligente que los humanos.

Como recoge CNBC, Son piensa que la ASI, como se conoce este tipo de inteligencia artificial, cambiará la vida de todos para mejor, y será capaz de interactuar como las neuronas de un cerebro. A nivel económico, también traerá prosperidad, contradiciendo así a los autónomos que, según parece, ya están padeciendo profesionalmente la competencia que suponen herramientas como ChatGPT.

¿Cuándo llegará la ASI?

El entusiasmo de Masayoshi Son no solo pasa por tener claro que la superinteligencia artificial o ASI se convertirá en una certeza, sino que el empresario japonés tiene una idea clara de cuándo se convertirá en realidad. A su juicio, llegará en una década. Puede que antes se alcance una especie de inteligencia artificial general, pero la ASI tardará diez años.

Si el señor Son tiene fundamentos personales o no para estar convencido de esta previsión, resulta difícil saberlo en profundidad. De lo que no hay duda es que no es el primero en dar esa fecha aproximada. Ni tampoco el ser el CEO de una gran compañía que confía ciegamente en las posibilidades que tiene la IA. La gran pregunta es, ¿será igual de beneficiosa para los demás?

Fuente: computerhoy.com