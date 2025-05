Persiana inteligente que genera electricidad a partir de luz solar

¿Imaginas contar con una persiana “invisible” que bloquee los rayos del sol convirtiéndolos en electricidad, y que a la vez te permita seguir contemplando el azul del cielo? Es lo que han conseguido unos científicos. Esta singular persiana, en proceso de ser patentada, permite proteger a los usuarios de los edificios de la luz solar directa y reducir a la vez su necesidad de luz artificial, al mismo tiempo que genera electricidad solar para autoconsumo.

Este llamativo invento es obra de un equipo de investigadores del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en España.

“Los módulos fotovoltaicos semitransparentes convencionales (BIPV, del inglés building-integrated photovoltaics) utilizan células solares espaciadas para convertir una parte de la radiación solar en electricidad y transmitir el resto hacia el interior del edificio, lo que produce deslumbramientos molestos a los usuarios. Nuestro diseño, por el contrario, utiliza un sistema microóptico para convertir toda la luz directa en electricidad, a la vez que se transmite la radiación difusa proveniente del cielo azul como iluminación natural diáfana para el edificio”, explica Almudena García Sánchez, investigadora de la UPM. “Ofrece una iluminación confortable y sin deslumbramiento, ya que la luz transmitida tiene las características cromáticas de la luz solar (similar al cielo azul del exterior), pero con una probabilidad muy baja de deslumbramiento por no transmitir los rayos de luz directa, lo que significa que mejora el bienestar de los usuarios en comparación con los módulos BIPV semitransparentes convencionales que producen patrones de luz y sombra de alto contraste”.

De este modo, mediante el uso de este dispositivo, los usuarios de los edificios pueden bloquear la radiación solar directa cuando es molesta, pero manteniendo una cierta iluminación natural que permita reducir las necesidades de iluminación artificial, a la vez que se produce generación de electricidad renovable sin emisiones de carbono, lo que mejora el balance energético y la huella de carbono del edificio.

Para ello, el módulo integra un novedoso diseño de óptica de microconcentración asimétrica que separa las componentes directa y difusa de la radiación solar. La componente directa se concentra sobre un conjunto de delgadas tiras de células solares que la convierten en electricidad con alta eficiencia. Las células están dispuestas sobre una placa transparente móvil que permite transmitir la radiación difusa hacia el interior y que se desplaza mediante un sistema de seguimiento solar integrado para asegurar que las células captan la luz directa a medida que cambia la posición del Sol a lo largo del día.

Esa alta eficiencia y su buen funcionamiento incluso cuando el Sol está muy inclinado respecto de la ventana es una de las principales ventajas del nuevo dispositivo ideado por los investigadores de la UPM: «La eficiencia óptica es superior al 70 por ciento en una amplia gama de ángulos de incidencia, lo que garantiza una alta eficiencia eléctrica y densidad de potencia durante todo el día en todas las estaciones del año».

El nuevo sistema permite integrarse en los edificios tanto en disposición vertical como horizontal, lo que posibilita utilizar esta persiana inteligente tanto en ventanas como en claraboyas. «El módulo está diseñado para utilizarse como elemento translúcido de la envolvente del edificio», explican los académicos. «Puede integrarse en elementos de tejado o de fachada donde no se requiera visión directa del exterior», explica César Domínguez, investigador principal del proyecto y profesor de la UPM, “como por ejemplo en las secciones superior e inferior de un sistema de muro cortina, manteniendo la sección central para una ventana transparente convencional”.

El nuevo dispositivo responde a muchos de los problemas que presentan los módulos fotovoltaicos semitransparentes convencionales, como son la falta de gestión activa de la luz transmitida; la alta probabilidad de deslumbramiento de los usuarios; la necesidad de dispositivos adicionales de protección solar como persianas, o la baja densidad de potencia si se transmite mucha luz natural. “Esta y otras características novedosas de nuestro sistema resolverían algunos de los desafíos técnicos del vidrio solar convencional o los módulos fotovoltaicos semitransparentes para integración arquitectónica, obstáculos para una penetración rápida de los sistemas BIPV en el sector de la construcción”, concluye García Sánchez.

“Acabamos de conseguir una prueba de concepto a escala de laboratorio en colaboración con IMDEA Nanociencia y estamos trabajando para desarrollar un demostrador en exterior”, aclara César Domínguez, “con el fin último de encontrar socios industriales interesados en convertir la tecnología en un producto comercial con un impacto potencial relevante en la descarbonización de las ciudades”.

Los creadores de este dispositivo revolucionario exponen sus detalles técnicos en la revista académica Solar Energy Materials and Solar Cells, bajo el título “A smart semi-translucent building-integrated PV module based on integrated-tracking micro-concentration providing high power density and active daylight management”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com