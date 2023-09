Nuevo robot multiusos cambia de forma para diferentes funciones

Los investigadores han diseñado un robot que puede cambiar de forma para afrontar distintos escenarios.

Un equipo de la Universidad de Bristol y del Laboratorio de Robótica de Bristol ha construido un robot en forma de tetraedro con tuberías flexibles conocido como Tetraflex que puede moverse a través de pequeños huecos o sobre terrenos desafiantes. También puede encapsular objetos frágiles como un huevo y transportarlos de forma segura dentro de su cuerpo blando.

Los hallazgos , “Tetraflex: A Multigait Soft Robot for Object Transportation in Confined Environments”, publicado en IEEE Robotics and Automation Letters , muestran que el robot Tetraflex es capaz de moverse de múltiples maneras diferentes. Esto hace que el robot sea potencialmente útil para la movilidad en entornos difíciles o confinados, como navegar entre escombros para llegar a los sobrevivientes de un terremoto, realizar inspecciones de plataformas petrolíferas o incluso explorar otros planetas.

La capacidad de transporte de objetos demostrada también añade otra dimensión a las aplicaciones potenciales. Esto podría usarse para recoger y transportar cargas útiles desde lugares que de otro modo serían inaccesibles, ayudando con estudios ecológicos o en el desmantelamiento nuclear.

El autor principal, Peter Wharton, de la Escuela de Ingeniería, Matemáticas y Tecnología de Bristol, explicó: “El robot está compuesto de puntales blandos conectados por nodos rígidos. Cada puntal está formado por un fuelle de goma hermético y la longitud del puntal se puede controlar variando la presión del aire. dentro del fuelle.

“Las presiones más altas hacen que el fuelle se extienda y las presiones más bajas hacen que se contraiga. Al controlar la presión en cada fuelle simultáneamente, podemos controlar el cambio de forma y tamaño del robot.

“Después de esto, fue simplemente cuestión de experimentar con diferentes patrones de cambio de forma que generaran movimientos útiles como rodar o gatear a lo largo de una superficie”.

Su diseño utiliza puntales blandos que pueden cambiar de longitud de forma libre e independiente. Al cambiar las longitudes de los puntales en la cantidad correcta y en la secuencia correcta, pueden generar múltiples formas diferentes (como rodar o gatear), cambiar el tamaño del robot e incluso envolver y transportar cargas útiles.

Peter dijo: “Yo diría que estas capacidades son una consecuencia natural de trabajar con una estructura tan versátil y esperamos que se puedan desarrollar otras capacidades interesantes en el futuro.

“Para mí, el aspecto más interesante de este estudio es la versatilidad de Tetraflex y cómo podríamos utilizar estos robots para explorar terrenos desafiantes y realizar tareas en áreas a las que los humanos no pueden acceder. Los múltiples modos de andar disponibles para Tetraflex y la capacidad de transporte de objetos muestran esto versatilidad.”

El equipo ya ha tenido cierto éxito: participó con una versión anterior de Tetraflex en el concurso de locomoción RoboSoft 2022 en Edimburgo y quedó tercero, demostrando movimiento sobre arena, a través de pequeños huecos y entre obstáculos.

Después de explorar algunas capacidades de Tetraflex en locomoción y transporte de objetos, ahora planean aplicar algoritmos de aprendizaje automático que podrían permitirles explorar a fondo los patrones de movimiento, así como optimizar los actuales.

Y añadió: “Podría haber algunas formas realmente creativas y efectivas de moverse o interactuar con el entorno que aún no hemos descubierto”.

Fuente: techxplore.com