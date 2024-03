La nueva tecnología española que recolecta agua del aire y que puede ser un aliado contra la sequía

Una empresa española ha creado un captador de agua del viento y la niebla que promete ayudar durante las sequías

La sequía empieza a ser un tema recurrente en España y ya no siempre está relacionada con el verano. Algunas regiones presentan unas temperaturas atípicas durante todo el año, lo que que obliga a vigilar el nivel de los acuíferos. Esta situación tiene unas consecuencias económicas y medioambientales, así que algunas regiones están pensando en nuevas formas de obtener agua.

Canarias ha experimentado varias situaciones de sequía de larga duración y ha diseñado una tecnología propia para recoger el vapor de agua de la niebla y el viento. Esto se suma a medidas como la reducción del caudal de los ríos en Cataluña o las restricciones de consumo en Andalucía.

La empresa GESPLAN ha creado un sistema de mallas que puede recoger el agua de fuentes poco comunes. Cada malla cuenta con una serie de captadores de vapor que simulan la forma de las hojas del pino canario. Esta tecnología inspirada en la naturaleza es novedosa en España, pero ya se utiliza en otras partes del mundo como Chile.

Los captadores pueden recoger 500 litros por metro cuadrado en diez meses

El proyecto ideado por esta empresa española presenta buenos resultados, aunque no es algo milagroso. Los captadores de agua de niebla no permitirán acabar con la sequía por sí solos. “Es un sistema de apoyo para recoger agua de donde antes no estábamos aprovechando nada”, ha asegurado el investigador de GESPLAN Gustavo Viera a EFE.

¿Cómo se utilizarán los captadores? La empresa española ha asegurado que el agua recogida por los aparatos se puede destinar al consumo, aunque lo ideal es que se utilice en la agricultura o la restauración de paisajes que han sufrido un incendio.

La compañía ha afirmado que su sistema es más sostenible y económico que otros métodos de captación de agua del aire y la niebla que utilizan en otros países, pero no es tan sencillo como comprar un captador y ponerlo a funcionar.

Los instaladores realizarán un análisis de la zona para asegurarse de que cumple con unos requisitos previos antes de instalar uno de estos aparatos. Los espacios donde se instalen los captadores deben tener niebla y viento constante, ha informado Xataka. Los sistemas tampoco pueden interferir en el ecosistema de la zona.

El equipo de investigación ha incidido en este último punto. La empresa asegura que su sistema no quita agua al suelo, sino que recoge las gotas suspendidas en el ambiente. Los captadores tampoco tienen una dependencia energética, no producen residuos y su mantenimiento es prácticamente nulo.

El aparato se conoce oficialmente como Recogedor de Aguas Atmosféricas y cada captador tiene un precio de 4.950 euros.

Fuente: computerhoy.com