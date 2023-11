La nueva tecnología de Google puede convertir audífonos ANC en monitores de frecuencia cardiaca

¿Anoche un DJ me salvó la vida? La nueva tecnología de audífonos de Google podría hacerlo realidad

Si quieres controlar tu frecuencia cardiaca con un dispositivo tecnológico, lo más probable es que elijas un smartwatch. Los hay de varios tipos y formas, pero en general todos te permitirán controlar tu ritmo cardíaco en movimiento.

Probablemente no lo harías con unos audífonos inalámbricos, pero eso es exactamente lo que está ideando Google. Según un nuevo trabajo de investigación desarrollado por la marca, los audífonos ANC podrían utilizarse para detectar el ritmo cardíaco, sin necesidad de sensores adicionales.

La tecnología (denominada audiopletismografía) envía una señal ultrasónica de baja intensidad desde la bocina del audífono. Después, los micrófonos captan la respuesta, lo que les permite analizar y comprender la frecuencia cardíaca.

Por supuesto, no es tan sencillo. El propio artículo detalla los procesos matemáticos utilizados para analizar la modulación de los vasos sanguíneos, pero no nos preocuparemos demasiado por ello. En resumen: se puede medir la frecuencia cardíaca con unos audífonos.

Eso me parece increíble. Aunque soy un gran fan de los smartwatches, rara vez llevo uno. Soy demasiado amante de los relojes tradicionales como para cambiar una de mis preciadas piezas mecánicas por una computadora en la muñeca.

Pero eso no significa que no desee algunas de sus funciones. Me encanta la tranquilidad que da tener un control constante de la salud en la muñeca, sabiendo que se me avisa si algo no va como esperaba. Tener algo de eso (aunque sólo fuera una pequeña parte) disponible en otras partes del ecosistema tecnológico marcaría una diferencia importante.

Además, no parece algo que requiera un gran cambio de hardware. De hecho, la tecnología utiliza hardware que ya está integrado en los dispositivos, lo que significa que una simple actualización de software podría ser todo lo que se necesita para dar vida a la funcionalidad.

Entonces, ¿deberíamos esperar que llegue pronto? Puede que sí. Es probable que tenga que pasar por algunos organismos reguladores antes de que pueda ser utilizada por el público, debido a la naturaleza médica de la función. Aun así, es una función interesante que podría ofrecer a los usuarios otra opción para el seguimiento de la salud.

Fuente: t3mag.lat