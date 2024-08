La NFL probará en pretemporada la tecnología ‘Ojo de halcón’

La NFL probará en los partidos de la pretemporada de 2024 la tecnología de ‘Hawk-Eye’ u ‘Ojo de Halcón’ para medir de manera más precisa los primeros intentos, en lugar de usar sus tradicionales cadenas.

Desde 1920, año de fundación de la American Professional Football Association (APFA), que con el tiempo pasó a ser la National Football League (NFL), la liga ha usado a una cuadrilla de empleados que, con unas cadenas de 10 yardas de largo. , se encargan de medir los primeros downs de los respectivos equipos.

En mayo pasado la NFL anunció que utilizará esta pretemporada para probar esta tecnología que está destinada a ser el futuro en la temporada regular.

Este sistema está diseñado para notificar a los árbitros si se ha alcanzado un primer down después de que estos hayan colocado el balón en el campo, lo que ahorrará tiempo respecto a lo que llevaba a la cuadrilla de cadeneros entrar al terreno, situarse en el punto. original desde el que partió la ofensiva del equipo, hasta el punto que marcaba el primer down para que los árbitros evaluarán si el balón había cruzado o no la marca del primero y 10.

Si la tecnología ‘Hawk-Eye’ tiene éxito se podría implementar en la temporada regular a partir de la campaña 2025.

La NFL está cada vez más cerca de reemplazar la “cuadrilla de la cadena” con una nueva tecnología para medir la línea a ganar. El ejecutivo de la NFL Gary Brantley dijo a The Associated Press que la liga probará la tecnología Hawk-Eye de Sony durante algunos partidos de pretemporada. Lo más probable es que el sistema no esté listo para su implementación total hasta la próxima temporada, aunque podría suceder antes.

“Estamos en la fase de instalación de todos nuestros estadios, calibrando y actualizando los mismos”, dijo Brantley, vicepresidente sénior y director de información de la NFL. “Estamos llegando a un punto en el que este sistema sea lo más preciso posible y estamos calibrando nuestros múltiples estadios. … Tenemos múltiples estadios con múltiples dimensiones dentro de esos estadios con diferentes edades. Por lo tanto, estamos simplemente pasando por la instalación de la infraestructura y asegurándonos de que estas cámaras estén instaladas”.

Los servicios de seguimiento Hawk-Eye para la medición de la línea de pases añaden cámaras a los estadios para seguir a los jugadores, los árbitros y el balón. La NFL ha utilizado durante mucho tiempo dos palos de color naranja brillante y una cadena para medir los primeros downs. Ese método seguiría siendo una opción de respaldo.

Fuente: laprensalatina.com