La NASA pone a punto nuevos motores para aterrizar en la Luna

La NASA está probando prototipos de motores espaciales para aterrizadores de nueva generación, capaces de cambios en la trayectoria o altitud de vuelo de una nave espacial, para ingresar a la órbita lunar y descender a la superficie.

Desarrollados bajo el proyecto TALOS (Thruster for the Advancement of Low-temperature Operation in Space) de la NASA, los propulsores están diseñados para reducir el costo, la masa y la potencia de las naves espaciales, tres cosas que limitan cada misión espacial.

Junto a Frontier Aerospace de Simi Valley, California, se realizaron aproximadamente 60 pruebas de alta intensidad en dos prototipos en el transcurso de 10 días. Las pruebas concluyeron el 16 de marzo y tuvieron lugar en una cámara de vacío que simula el entorno espacial en Moog-ISP en Niagara Falls, Nueva York. Mientras replicaban las operaciones de vuelo de la misión, los ingenieros recolectaron múltiples flujos de datos, incluida la presión y la estabilidad de la cámara de combustión y la presión y temperatura del sistema de alimentación, que entrega el propelente desde los tanques al propulsor.

Los propulsores queman óxidos mixtos de nitrógeno y propulsores de monometilhidrazina (MON-25 / MMH), que pueden funcionar a bajas temperaturas durante un período prolongado de tiempo sin congelarse. Aunque el MON-25 ha sido probado desde la década de 1980, ninguna nave espacial usa actualmente el propulsor. TALOS es capaz de operar en un amplio rango de temperatura del propulsor, entre -40 y 26 grados Celsius. Eso se compara con los propulsores de última generación del mismo tamaño que generalmente operan entre 7,2 y 21 grados Celsius.

“TALOS se trata de aprovechar los beneficios de MON-25, que reducirá la cantidad de energía necesaria para las naves espaciales cuando se opera a temperaturas extremadamente bajas”, dijo el gerente del proyecto TALOS Greg Barnett en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama.

Debido a que el MON-25 no necesita ser acondicionado a temperaturas extremas como otros óxidos mixtos de propulsores de nitrógeno, reducirá los requisitos de energía para las naves espaciales que operan a bajas temperaturas, lo que resulta en sistemas más pequeños, más livianos y menos costosos. La reducción de los requisitos de energía para la nave espacial podría potencialmente reducir la cantidad de baterías y el tamaño de los paneles solares necesarios para mantener la nave espacial, informa la NASA.

“La NASA pronto verificará este diseño versátil de propulsores para el espacio para que la agencia y las empresas comerciales puedan implementar fácilmente la tecnología en futuras misiones”, dijo Barnett. “Astrobotic planea utilizar este diseño de propulsor en su módulo de aterrizaje lunar que entregará cargas útiles de ciencia y tecnología a la Luna para la NASA en 2021”.

El proyecto TALOS está programado para realizar pruebas de calificación del motor a fines del verano para preparar el diseño del propulsor para su uso en el módulo de aterrizaje Peregrine de Astrobotic. Astrobotic es una de varias compañías estadounidenses que trabajan con la NASA para entregar ciencia y tecnología a la superficie lunar a través de la iniciativa de Servicios de carga lunar comercial (CLPS), como parte del programa Artemisa para el retorno de naves robóticas y tripuladas a la Luna.

Fuente: EP