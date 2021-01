Jose Eshkenazi Smeke analiza las nuevas tendencias del marketing digital para el 2021

La economía mundial a inicios del 2020 sufrió un revés sin precedentes en las últimas décadas, producto de la pandemia por coronavirus. Las proyecciones en cuanto a producción, ventas, difusión y transacciones, desde marzo en adelante dejaron de ser posibles cuando las actividades económicas, casi en su totalidad, debieron frenar. Sin embargo, casi en simultáneo las tecnologías digitales y el marketing online, emergieron como herramientas funcionales a las necesidades de empresas y compañías, y aportaron enormes soluciones. En conjunto con el aporte del especialista en marketing deportivo Jose Eshkenazi Smeke, describimos el escenario

El lugar que tuvo durante el año pasado el marketing digital, creció mes a mes, y por ese motivo, hay gran expectativa por conocer cuáles serán aquellos recursos que se mantendrán vigentes, y qué otras estrategias y herramientas digitales aparecerán a lo largo de los meses del 2021.

La primera observación es acerca de la permanencia que pueden tener las tecnologías y el marketing digital en la economía, es que sin duda que el marketing digital será permanente y no una contingencia por la pandemia.

Es así como podemos adelantar algunas tendencias – según detalla Jose Eshkenazi Smeke, quien además representa a Soccer Media Solutions, firma de marketing orientado a la industria de espectáculos futbolísticos, para la mayor parte de las actividades económicas:

La perdurabilidad del marketing digital, con un rol más preponderante en la proyección económica de una empresa;

Un nuevo hábito de consumo, con una ampliación en el rango de edades de los usuarios, que irán percibiendo a las redes sociales no solamente como espacio de descubrimiento y difusión, sino también como un mercado online de confianza.

La accesibilidad que ofrecen las tecnologías permite mayor difusión, un mejor manejo del tiempo, y una interacción más dinámica. Estos son los factores que permiten sostener que el lugar que ha tenido por necesidad el marketing digital, ahora lo tendrá aún más, pero esta vez por demanda.

Para los especialistas en marketing digital, uno de los grandes cambios en las transacciones económicas durante el 2020, es el apoyo y el crecimiento de confianza en el marketing digital y en las operaciones online, tanto por parte de las empresas, como así también de parte de las personas en general.

Una tendencia que ha causado sorpresa durante el 2020, y que se espera que se intensifique durante el 2021, es el espacio del trabajo. La mayoría de las compañías, particularmente las de gran capital, ya venían probando hace algunos años con el llamado “home office”, pero más bien como una excepcionalidad o un exotismo, y durante el año pasado, por primera vez, la actividad económica debió sostenerse a través del trabajo remoto (desde el hogar), un hecho que arrojó aspectos beneficiosos para empleadores y empleados, aunque también dejó entrever algunas cuestiones a solucionar.

Las tendencias en relación al trabajo, tienen que ver con sucesos que ya se vieron en funcionamiento durante los últimos seis meses del año pasado:

Ofrecimiento de equipamiento de muebles para el trabajo y el estudio, es decir, sillas, mesas, escritorios, etc. Estos productos han tenido un año mejor de lo que se podría haber esperado, y mantuvieron ciertos niveles de producción y venta. Al conocerse que se puede sostener el trabajo desde el hogar, se espera para este año, una mayor relación entre el marketing digital, y las empresas que ofrecen estos productos.

Vinculado a estos puntos que estamos señalando, debemos hablar del contenido- agrega Jose Eshkenazi Smeke. Como nunca antes, la ciudadanía en general consume y navega por la Web de una manera más atenta, ya que ahora lo hacen desde una necesidad: comprar, trabajar, o entretenerse. Por ello, se espera una competencia entre empresas mucho más acentuada al nivel de la creatividad y adaptación al cambio. Esta será una tendencia que ha llegado para quedarse, y que en esencia, representa una lección que ha legado el 2020 para la economía mundial: la planificación es indispensable, pero ésta puede no ser suficiente sino no se tiene reacción ante los imponderables. De no contar con esta capacidad, pierden las empresas (rentabilidad), y las personas (satisfacción de sus demandas).

Es en este punto, cuando se prevé que ante un mundo casi en su totalidad conectada a la red, realizando transacciones de manera habitual allí, el marketing digital se oriente a la búsqueda de abarcar lo más posible, pero generando una real interacción.

Se espera que este año, – explica Eshkenazi Smeke, quien también represanta a la firma MBL World, el marketing digital logre construir comunidades online. Las empresas requieren de interacciones sólidas y consistentes, y a su vez, las personas demandan dinamismo y espontaneidad, por lo que es tarea del marketing generar ese puente que pueda responder a la doble necesidad, y en última instancia, disputar de manera eficaz con la competencia.

Por lo general, estábamos acostumbrados a que las empresas utilicen el marketing digital en clave de difusión, de generación de necesidades, para colocar productos y servicios en los hogares. La pandemia por coronavirus, despojó a la ciudadanía de la libre circulación para ponderar la salud colectiva, por lo que las demandas y necesidades son enormes. Es por ello, que para este año se espera una nueva lógica por parte de las empresas y compañías:

Se prevé que en las estrategias de marketing, esté contemplado el objetivo más pragmático para el contexto sanitario actual, es decir, brindar soluciones a las necesidades de las personas.

Hasta el 2019, la clave de los niveles de productividad estaba en la innovación. Esa tendencia cambió durante el 2020, y se espera que este año sea más notorio que las empresas deben orientar el marketing a las necesidades de las personas.

Los distintos deportes mundiales, profesionales y amateurs, – finaliza Jose Eshkenazi Smeke hablando del marketing deportivo, su mayor especialida, han legado un balance que sirve de información nodal para poder proyectar la potencialidad del marketing digital para este año.

Lejos de considerar todos los cambios de hábito y modificaciones en la conducta del consumo de las personas, la realidad es que el espacio del mercado se ha ampliado. Las transacciones no solamente se dan en un lugar físico, sino que como nunca antes en otro año, se dan en el espacio virtual. Otorgar la posibilidad de adquirir o beneficiarse de un producto o servicio, en su lugar tradicional (estadio por ejemplo), o en el hogar, es un cambio de enormes beneficios que el marketing digital deberá capitalizar aún más en este año para poder brinda más y mejores experiencias.