Investigadores encuentran una forma de transferir todos los cálculos del procesador a la RAM

Con este nuevo método de ejecutar aplicaciones, la velocidad de la CPU se acelera cien veces, consumiendo mil veces menos de energía

El Instituto Tecnológico de Israel (Technion) está desarrollando un revolucionario sistema para usar aplicaciones, que básicamente consiste en llevar los cálculos de los programas de la CPU a la memoria RAM.

Realizar las operaciones de la CPU que requieren las aplicaciones directamente en la memoria RAM, que es donde están los datos, es cien veces más rápido, y consume mil veces menos de energía.

Vamos a ver cuáles son las posibilidades y las limitaciones de usar este revolucionario método de ejecución de apps, y las implicaciones que tiene.

Trasvase de cálculos de la CPU a la RAM

Todos los datos que se usan con una aplicación informática, se almacenan en la unidad de almacenamiento, por ejemplo el disco duro o un SSD. Al poner en marcha una aplicación, los datos que necesita se mueven a la memoria RAM.

La CPU o procesador, que se encarga de realizar los cálculos, coge estos datos de la RAM, los procesa, y los devuelve a la RAM o al SSD. El proceso se complica aún más cuando se manejan gráficos, que requieren mover datos a la memoria VRAM de la tarjeta gráfica.

Hay un continuo movimiento de datos de un componente a otro, y esto añade latencia, retrasa el proceso, y consume mucha energía. Es lo que pretende solucionar el proyecto PyPIM (Python y Procesamiento en Memoria).

Según explica Geektime, un equipo de investigadores del Technion dirigido por el profesor Shahar Kotinsky de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, ha desarrollado PyPIM como un paquete de software de código abierto que permite transferir los cálculos desde el procesador a la memoria del ordenador.

La gran ventaja que aporta PyPIM, es que permite desarrollar en Python las aplicaciones que hacen los cálculos directamente en memoria. Es un lenguaje de programación sencillo de aprender, y que además es el más usado en inteligencia artificial. Así que las aplicaciones de IA van a ser las más favorecidas.

Eso sí, para poder usar esta técnica, se necesita crear hardware especial. Ya han desarrollado simuladores de este hardware, que ha demostrado que la técnica funciona.

“Existe un amplio consenso en que el enfoque de realizar cálculos donde está la información (es decir, la memoria) es el enfoque correcto, y hacia allí se dirige la industria”, asegura el profesor Kotinsky.

Lo que hace PyPIM es traducir el lenguaje Python a un código máquina que permite hacer los cálculos de la CPU dentro de la RAM, en lugar de en la propia CPU. PyPIM será presentado este mes en una conferencia que se realizará en Austin, Texas, (Estados Unidos).

Kotinsky reconoce que su método no vale para todo tipo de aplicaciones. Es ideal para programas que trabajan con muchos datos al mismo tiempo, como la IA, pero no es más efectivo con software que no maneja demasiados datos.

Realizar los cálculos de la CPU directamente en la memoria RAM, es cien veces más rápido y consume mil veces menos energía. Veremos si PyPIM acaba convirtiéndose en un producto para el usuario final, y realmente podemos disfrutar de estas mejoras.

Fuente: computerhoy.20minutos.es