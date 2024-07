Hacker roba información sensible de tecnologías de inteligencia artificial de OpenAI

A principios de 2023, un hacker accedió a los sistemas de mensajería internos de OpenAI y sustrajo información sobre el diseño de sus tecnologías de inteligencia artificial

Un hacker logró acceder a los sistemas de mensajería internos de OpenAI y sustraer información sobre el diseño de sus tecnologías de inteligencia artificial (IA), según informó The New York Times.

El atacante obtuvo detalles de discusiones en un foro en línea donde los empleados de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, hablaban sobre sus últimas tecnologías. Sin embargo, no logró entrar en los sistemas donde la compañía almacena y desarrolla su IA.

El incidente ocurrió a principios de 2023, pero OpenAI decidió no hacerlo público, ya que no se robaron datos sensibles de clientes o socios. Tampoco reportó el caso a las autoridades pertinentes, considerando que no representaba una amenaza para la seguridad nacional debido a la aparente falta de vínculos del hacker con gobiernos extranjeros.

A pesar de esto, el incidente generó temores de espionaje entre algunos empleados de la empresa, preocupados de que países como China puedan robar su tecnología de IA, lo que pondría en peligro la seguridad nacional de EE.UU. Además, surgió inquietud sobre cómo OpenAI maneja estos asuntos.

El caso fue revelado por el exempleado Leopold Aschenbrenner, quien denunció que la seguridad de OpenAI no es capaz de evitar que actores extranjeros roben información importante de la compañía.

En mayo, OpenAI anunció que había desmantelado cinco operaciones de influencia encubiertas que intentaban utilizar sus modelos de inteligencia artificial (IA) para actividades engañosas en Internet. Este descubrimiento ha despertado nuevas preocupaciones sobre el posible mal uso de la tecnología.

Ante esta situación, la administración Biden se prepara para abrir un nuevo frente en su esfuerzo por proteger la tecnología de IA de Estados Unidos de posibles amenazas de China y Rusia. Según informó Reuters, existen planes preliminares para implementar medidas de seguridad en torno a los modelos de inteligencia artificial más avanzados, incluido ChatGPT.

Fuente: debate.com.mx