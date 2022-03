Este algoritmo convierte fotografías en un entorno 3D inmersivo

Un algoritmo de inteligencia artificial puede transformar fotografías en un mundo 3D explorable de alta resolución. El trabajo ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad de Erlangen-Nuremberg en Alemania.

Según explican en New Scientist, al alimentar la red neuronal con una selección de imágenes de una escena, se genera un modelo 3D aproximado de la misma creado automáticamente utilizando un software comercial llamado COLMAP.

La red neuronal, desarrollada por Darius Rückert y sus colegas de dicho centro universitario es diferente a los sistemas anteriores porque es capaz de extraer propiedades físicas de imágenes fijas.

Solo dos imágenes para crear una escena en 3D

El sistema podría crear técnicamente un mundo 3D explorable a partir de solo dos imágenes, pero no sería muy preciso. «Cuantas más imágenes tengas, mejor será la calidad», dice Rückert. «El modelo no puede crear cosas que no ha visto».

Tim Field, fundador de la compañía Abound Labs, cree que la tecnología se utilizará para generar efectos visuales en películas y recorridos de realidad virtual de ubicaciones. «Va a acelerar el campo de investigación ya muy desarrollado de la representación basada en el aprendizaje automático para imágenes generadas por computadora.»

La IA insufla vida a la fotografía

En los últimos tiempos vemos cómo inteligencia artificial ha insuflado vida a las fotografías, incluso a dibujos. Recientemente, la plataforma MyHeritage han lanzado la función Deep Nostalgia con la que podemos dotar de vida a las imágenes estáticas de retratos antiguos, consiguiendo resultados tan sorprendentes como inquietantes.

Gracias a técnicas de deep fake esta función analiza los rostros de las fotografías y crea un vídeo de unos segundos en el que estos se mueven y realizan distintos gestos, ofreciendo cierta apariencia de vida.

Esta herramienta para dotar de vida a viejos retratos familiares ha corrido como la pólvora en las redes sociales y, en ellas, se pueden ver ejemplos de lo más variopintos, que van desde la animación de fotografías de familiares fallecidos a la creación de pequeños videos en movimiento de personajes como Cervantes, Goya o Quevedo.

