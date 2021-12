Esta pantalla te permitirá saborear platos de alta cocina siempre y cuando estés dispuesto a lamerla

El futuro es hoy y los inventos descabellados ya no son solo elementos de la ciencia ficción, ahora puedes encontrar una pantalla que con solo lamerla saborearás platos de cualquier tipo de cocina.

¿Sueñan las pantallas con ser lamidas por seres humanos? Lo más probable es que la respuesta sea no, pero parece que las personas sí soñamos con lamer pantallas. No, no hablamos de ningún tipo de filia o trastorno. De hecho, en principio, esto parece ser un nuevo avance a la hora de experimentar restaurantes.

Y, es que, parece que las pantallas no solo sirven para mostrar información que solo puede ser percibida por un único sentido. El gusto también puede entrar dentro de la ecuación y así lo cree Homei Miyashita, este profesor japonés ha creado una pantalla que permite disfrutar del sabor de casi cualquier plato.

Esta pantalla o, bueno, máquina capaz de recrear sabores tiene un funcionamiento realmente interesante. Lo primero que se ha hecho es hacer que la maquina sepa cómo saben diferentes platos, especias y bebidas. Esto se ha conseguido utilizando sensores electrónicos y automáticos del gusto.

Tras obtener la información necesaria acerca del sabor de las diferentes comidas lo que hace la máquina es recrearla mediante la mezcla de diferentes concentrados y substancias, luego se rocía sobre una hoja de papel de plástico y se transporta hacia la pantalla para que el usuario pueda disfrutar de su sabor con un simple lametón.

Eso sí, si somos algo más escrupulosos la maquina también puede enviar esta hoja de papel a una bandeja individual para poder lamer con un poco más de intimidad. Los inventores comentan que su maquina puede servir tanto para poder experimentar platos de restaurantes extremadamente lejanos.

Aunque también hablan de que al ser una máquina que se adapta a lo que se le muestra, las posibilidades a la hora de probar comidas se vuelven casi infinitas. De hecho, los propios creadores hablan de que los restaurantes podrán dar muestras de los platos de la carta sin tener que cocinarlos.

Lo más sorprendente es que cualquier usuario que esté dispuesto a pagar 875 dólares podrá hacerse una idea de los sabores de platos de películas o series. Sin duda la TTTV, nombre que le han puesto a esta máquina, dará bastante que hablar a lo largo de los años y, es que, no deja de ser un concepto futurista en el presente.

Fuente: computerhoy.com