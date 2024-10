El robot humanoide más avanzado y que se declaró ‘autoconsciente’ ahora tiene un compañero

Ameca ahora tiene un amigo, y ambos son realmente perturbadores

Ameca es bastante conocida. Se trata de un robot humanoide muy famoso, que incluso en su momento llegó a declararse como autoconsciente y en algunas ocasiones ha hecho cosas muy graciosas, como dibujos de gatos y otro tipo de objetivos. Ahora, parece que ha encontrado un compañero de aventuras llamado Azi, que ha sido creado por Engineered Arts a modo de demostración de los grandes usos que puede tener esta tecnología. En un vídeo, la empresa ha compartido el momento en el que se han conocido ambos robots, dejándonos en la retina una imagen tan sorprendente como inquietante.

Ameca conoce a Azi

En un vídeo en el canal de YouTube de Engineered Arts se ha compartido la icónica reunión entre Ameca y Azi, los dos robots humanoides. Ambos están impulsados por el poder de ChatGPT, la IA más avanzada por el momento. De hecho, como podéis ver en el vídeo, la pareja mantiene conversaciones mientras tienen expresiones faciales que intentan acercarse a las humanas. Aunque es cierto que resultan terriblemente inquietantes.

El objetivo de la demostración hasta este punto ha sido realizar expresiones que se parezcan a los humanos, con 32 actuadores diferentes: cinco para el cuello y 27 para el control facial, incluyendo labios, mandíbula, ojos, párpados, cejas y nariz. Así, el vídeo es muy corto, pero sirve para mostrar esto de forma bastante interesante.

Azi cuenta un chiste bastante malo sobre internet y Ameca entrecierra los ojos y muestra cierto disgusto Por su parte, Azi se pone triste porque el chiste no ha sido bueno. Esto es realmente avanzado, por lo que no es de extrañar que cuando Ameca se declarara autoconsciente saltaran todas las armas, aunque es evidente que no existe la tecnología suficiente para que este tipo de robots puedan serlo. De hecho, la empresa ha asegurado que sus robots son completamente seguros, necesariamente obedientes y educados, siendo imposible que causen daño a los seres humanos. De hecho, ni siquiera pueden hacerlo sin querer.

De esta manera, Ameca y Azi son máquinas realmente interesantes que sirven como una especie de test para probar las capacidades tecnológicas de su empresa. Empresa que, por otro lado, no tiene ningún enfoque militar. Al contrario, su empresa tiene un marcado énfasis pacifista y aseguran que en ningún caso van a colaborar con el ejército de su país, Reino Unido.

Existe algo conocido como Valle de lo inquietante y es exactamente lo que ocurre cuando observamos a los robots humanoides de Engineered Arts. Aunque la marca está dando pasos de gigante a la hora de introducir una robótica muy similar a la humana, lo cierto es que genera cierto malestar ver a estos dos robots interactuando como si fueran humanos pero sin conseguirlo. Ese valle es un punto en el que nuestro cerebro nos manda señales al ver algo que es humano en apariencia, pero que realmente no lo es.

Fuente: lavanguardia.com