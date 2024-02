El New York Times apuesta por la IA para formar parte de su redacción

El reputado medio estadounidense incorporará funciones de la IA a su redacción

Renovarse o morir. Después de las últimas polémicas que el New York Time ha tenido con respecto a la inteligencia artificial, ahora el icónico diario norteamericano ha decidido que esta tecnología puede ser clave en su futuro. Al menos, así lo ha compartido Zach Seward, la persona que se encargará de desarrollar la IA para el medio informativo.

Pero a pesar de los especialistas en inteligencia artificial que, según parece, comenzarán a formar parte de su redacción, el Times también asegura que sus redactores de siempre continuarán escribiendo e informado a sus lectores de la misma forma en la que lo vienen haciendo hasta ahora.

Cambios en el New York Times

Siendo uno de los medios más célebres y mediáticos de Estados Unidos, todo lo que hace el New York Times es observado con atención por la comunidad internacional. Por eso resulta natural que los nuevos cambios en su redacción estén dando de qué hablar, y mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que estos están protagonizados por la inteligencia artificial.

Según ha manifestado el propio Zach Seward, la tecnología comenzará a tener un papel relevante dentro de su editorial. En sus propias palabras, él se “centrará en la creación de prototipos de usos de IA generativa y otras técnicas de aprendizaje automático para ayudar con los informes y cómo se presenta el Times a los lectores”.

Para ello, el profesional creará un equipo multidisciplinar, por así decirlo, capaz de dar forma a esta nueva tecnología y aplicarla a los intereses del periódico. El plan pasa por contratar a un ingeniero de aprendizaje automático, un ingeniero de software, un diseñador y a un conjunto de editores especializados en la utilización de herramientas de IA.

No obstante, todo parece indicar que este avance supondrá un añadido en el trabajo que cada día se lleva a cabo en el New York Times, pero no una revolución en sí misma. Desde el medio han dejado claro que sus objetivos no cambian, y que su compromiso a la hora de informar continuará realizándose por sus profesionales de siempre, que informarán y editarán como de costumbre.

El New York Times y la inteligencia artificial

Es difícil en estos momentos calcular el impacto que la inteligencia artificial tendrá o dejará de tener en el futuro del periodismo, sobre todo del digital. Pero lo que no deja de resultar sorprendente es que haya sido precisamente el New York Times uno de los medios que más se ha interesado por modernizarse con esta tecnología.

Conviene recordar que hace apenas unos meses, fue el mismo diario quien declaró su propia guerra a ChatGPT, al asegurar que la popular herramienta creada por Sam Altman y OpenAI utilizaba contenidos suyos sin autorización alguna. Es decir, que violaba sus derechos de autor.

Una acusación a la que Altman no tardó en responder, asegurando que ellos trabajan con diferentes organizaciones de noticias, pero que su único fin pasa por favorecer al periodismo, y no lo contrario. Quizá desde el New York Times hayan decidido aquello de que si no puedes con el enemigo, mejor únete a él.

Fuente: computerhoy.com