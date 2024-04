Descubren una nueva tecnología que permite revivir las baterías de los celulares

La inyección de un tratamiento químico les devuelve hasta el 80% de su capacidad original. Fue puesta a prueba con distintos tamaños: funcionó hasta en vehículos eléctricos

Uno de los mayores inconvenientes de las baterías basadas en iones de litio, es que con el uso, pierden las partículas que les permiten almacenar la energía, por lo que su duración y autonomía se reducen hasta que se vuelven casi inservibles.

Un equipo de investigadores japoneses publicó un artículo en la revista Joule sobre una técnica revolucionaria que podría permitir revivir baterías totalmente gastadas para poder recargarlas de nuevo hasta devolverles a un 80% de su capacidad original.

Esto supone un salto cualitativo y cuantitativo de todo lo que conocíamos sobre la posibilidad de reciclar baterías, por lo que se vuelve un nuevo y ambicioso camino a seguir. El primer paso para los investigadores fue probar diferentes variantes de sustancias químicas que fueran capaces de provocar la reacción de recuperación que se esperaba.

La técnica que usaron fue la inyección de un tratamiento químico basado en naftaleno de litio que permite que las partículas cargadas y la vida útil de las baterías pueda dispararse hasta puntos inesperados.

De momento, no lograron que sea capaz de volver a más del 80% de su capacidad, pero resulta una apuesta verdaderamente interesante.

Además, fue puesta a prueba con distintos tamaños de baterías y demostraron que pueden mantener la salud de la batería en el 80% durante los 100 ciclos de carga y descarga en los que se ha probado. Este último punto demuestra que mantienen un buen estado de salud.

“La eficacia del sistema se verificó no solo con baterías de pequeño tamaño para uso en laboratorio, sino también con baterías de gran tamaño para uso en automoción”, afirma Nobuhiro Ogihara, de los Laboratorios Centrales de I+D de Toyota, Inc. en Japón, en declaraciones para New Scientist.

Hasta ahora, el proceso de reciclaje de baterías de iones de litio era increíblemente complejo. No solo suponía una pérdida sustancial de materias primas, sino que además era un proceso increíblemente tóxico y contaminante, por lo que este método puede tener la solución para esto.

Quién sabe si en diez años los celulares llevarán baterías de este tipo que funcionen a la más absoluta perfección.

Los investigadores de Toyota solicitaron una patente para este trabajo y recibieron financiación tanto de empresas privadas como de organismos públicos como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada – Energía de Estados Unidos.

Los investigadores reconocen que su método no puede devolver a la vida baterías que se hayan dañado por deficiencias estructurales. Además, aseguran que para lograr efectos de recuperación de mayor capacidad habría que explorar más a fondo las composiciones de los reactivos y sus concentraciones.

¿Baterías masticables?

Semanas atrás se realizó un descubrimiento que podría tener un impacto significativo en la carga de baterías de los vehículos eléctricos.

De acuerdo al trabajo de un grupo de investigadores de la Universidad Cornell se identificó el potencial del indio, un metal blando y masticable, comúnmente utilizado en revestimientos de pantallas y paneles solares, para la creación de baterías rápidas y de larga duración.

En efecto, esta sustancia presenta una combinación química única que permite una carga veloz sin comprometer la capacidad de almacenamiento de la batería.

Pese a lo auspicioso que resulta, los investigadores reconocen que aún queda trabajo por hacer, ya que el indio, siendo un material pesado, plantea desafíos y los científicos siguen buscando alternativas más livianas con características similares.

Fuente: canal12misiones.com