Crean una batería capaz de hacer funcionar a un móvil durante 400 años

Uno de los principales problemas de móviles, coches eléctricos y otros aparatos con autonomía limitada es la duración de la batería. Así, aspectos como el uso constante de estos dispositivos, el paso del tiempo o agotar ciclos de carga provoca que la vida útil de la batería se resienta. Por ello, la duración de la misma desciende con el paso de los años y los usuarios optan por cambiar su dispositivo para tener las mismas prestaciones que este ofrecía al principio. Sin embargo, si la investigación de una estudiante de la Universidad de California prospera, es posible que este problema sea cosa del pasado.

Mya Le Thai, una investigador del centro norteamericano, comenzó su investigación con las baterías y la vida útil de las mismas en 2016. No obstante, dicha investigación no ha tomado relevancia hasta hace unos días, momento en el que Le Thai reveló que desarrolló junto a otros compañeros una batería capaz de soportar 200.000 ciclos de recarga. Y, tal y como recogen en JeuxVideo Tech, el dispositivo de carga no mostró signos de fractura ni de pérdida de potencia, una condición que avivó las esperanzas de conseguir una batería capaz de ofrecer autonomía a un smartphone durante 400 años sin perder su capacidad inicial.

Una batería se daña después de soportar 300 o 500 de ciclos de carga

Como parte de su tesis sobre nanobaterías, Le Thai probó a recubrir un conjunto de nanocables de oro con dióxido de manganeso y gel eléctrico. Al hacerlo, su objetivo era conseguir que los nanocables fueran menos quebradizos ya que, sin un tratamiento especial, estos elementos tienen una vida útil de entre 5.000 y 7.000 ciclos de carga, muy por encima de los 300 o 500 ciclos de carga que soportan los móviles en la actualidad. Sin embargo, ni Le Thai ni su equipo esperaban descubrir que, tras realizar su experimento, la nueva nanobatería que habían creado era capaz de soportar hasta 200.000 ciclos de carga en 3 meses sin resentirse ni dañarse.

Por ese motivo, creen que su investigación ayudará a alargar la vida útil de estos dispositivos. Tal y como recoge el portal francés, la producción y el mantenimiento de las baterías es una de las acciones que más daño causa al planeta por el gran consumo de energía, el gasto de componentes y el uso de materiales raros y contaminantes. De esta forma, confían en prosperar en su investigación de la “batería del futuro” ya que cada vez más dispositivos utilizan este elemento. De conseguirlo, podríamos estar ante una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia moderna.

