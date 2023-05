¿Cómo utilizar aplicaciones para hackear juegos en Android?

¿Has sentido alguna vez la tentación de descargarte un juego de pago de forma gratuita? ¿Te sientes molesto cada vez que un anuncio de publicidad interrumpe tu partida? ¿Te gustaría saltarte las limitaciones del juego, comprar ítems o disponer de dinero virtual infinito? Podrías conseguirlo de una manera muy fácil: instalando en tu móvil aplicaciones para hackear juegos.

No te mentiremos, no es una práctica muy recomendable. Sin embargo, los hacks para juegos siempre han existido. Si bien hace algunos años se utilizaban exclusivamente en computadoras, el crecimiento imparable del smartphone como plataforma ha despertado el interés de los gamers por este tipo de soluciones.

Las mejores aplicaciones para hackear juegos en Android

Antes de instalar ningún tipo de aplicación en tu dispositivo, lee comentarios y observa que el sitio web de la descarga sea confiable. En Internet existen muchas aplicaciones fraudulentas que pueden estar infectadas con virus o malware y dañar tu teléfono móvil, poniendo en riesgo tu privacidad.

A continuación, te dejamos un pequeño listado de las aplicaciones para hackear juegos (con root y sin root) mejor valoradas por los usuarios.

Lucky Patcher

Es una App gratuita que funciona en móviles previamente rooteados y no sólo permite modificar juegos, sino también cualquier tipo de programa instalado por defecto en el sistema operativo. Muchos fabricantes de teléfonos Android incluyen aplicaciones con su marca en cada nuevo dispositivo (navegadores, calendarios, aplicaciones de cámara preinstaladas, etc.). Con Lucky Patcher podrás eliminarlas y tener así más espacio disponible en el móvil para tus fotos y videos.

En lo que respecta a los juegos, Lucky Patcher proporciona una experiencia alucinante. Podrás quitar la publicidad intrusiva que interrumpe continuamente tus partidas, conseguir dinero virtual y recursos ilimitados dentro del juego (monedas, gemas, armas, etc.). Cada vez que modifiques una aplicación puedes hacer una copia de respaldo para asegurarte de que no pierdes tus datos y avances en el juego.

El único inconveniente de esta APP es que su interfaz no es muy intuitiva y te costará aprender a usarla si no eres desarrollador.

Algunos juegos famosos hackeables con Lucky Patcher son: Angry Birds, Ninja Fruit, Candy Crush Saga, World of Tanks, Zombie Roadkill, Brothers in Arms 3, Fast & Furious Legacy o Bubble Witch Saga.

Xmodgames

Permite modificar juegos en teléfonos Android previamente rooteados. Si te has quedado atascado en tu juego favorito y no consigues avanzar, esta App te ayudará a retomar tus partidas.

Tiene su propia base de datos de juegos con mods descargables. Algunos de los más populares son: Pokemon Go, Clash Royale, Clash of Clans, Minecraft PE, etc.

La interfaz es muy fácil de usar; sólo tienes que hacer clic en el botón «Mod» que aparece en la parte inferior y aparecerán todos los juegos con parches disponibles (se actualiza periódicamente añadiendo nuevos juegos). Luego tienes que ejecutarlos desde la propia aplicación y disfrutar de una experiencia de juego mejorada.

Otro dato interesante sobre Xmodgames es que te permite hacer capturas de pantalla y grabar tus partidas mientras juegas. De esta forma, podrás compartir tus logros, crear contenido para YouTube o, simplemente, recordar tus momentos más memorables en el juego.

HackerBot

Es una aplicación que funciona como un Cheat Engine para Android sin necesidad de tener el dispositivo rooteado.

Hackerot utiliza el buscador libre FreeFinder para encontrar juegos ya modificados y publicados en sitios de confianza. Así evitarás el malware o las engorrosas encuestas publicitarias que aparecen en muchas webs de descargas. Según los expertos, es una de los hacks más seguros a la hora de evitar baneos.

También tiene una base de datos con muchos tutoriales y vídeos explicativos para aprender a hackear APK’s y utilizar los cheatcodes de manera segura y confiable.

Otro punto a favor es su sistema de valoraciones integrado que permite a los usuarios calificar de forma positiva las mejores aportaciones.

SB Game Hacker

Es una de las aplicaciones más populares para hackear juegos ya que, a diferencia de otras, sirve también para los juegos online.

Te permite conseguir más vidas, monedas, gemas o completar niveles difíciles. Una vez que descargas el archivo APK y ejecutas la aplicación, verás un icono flotante en la pantalla. Haz clic sobre él y modifica en tiempo real los valores que quieres cambiar en el juego (cantidad de oro, tiempo restante, etc.). Ya sólo tienes que darle a aceptar y SB Game Hacker guardará tus preferencias.

Funciona en móviles rooteados y no rooteados.

Game Killer

Funciona en cualquier dispositivo rooteado a partir de la versión 2.3 ó superior.

Su funcionamiento se basa en inyectar código durante la ejecución del juego (trabaja en segundo plano). Una vez instalada la aplicación, te aparecerá un icono flotante en la pantalla del móvil. Comienza una partida en tu juego favorito y gana algunos puntos. Recuerda estos valores y luego introduce la cifra exacta en el «Input number to do exact search» de Game Killer haciendo clic en «Auto-renovación». Así podrás modificar directamente algunos valores como la cantidad de vidas, la energía o el cash.

AppSara

Te permite comprar ítems de pago en las tiendas de los juegos, sin tener que introducir la tarjeta de crédito. Esta aplicación modifica directamente el código fuente de los juegos explotando los loopholes y otros trucos de hackeo.

Está disponible a partir de la versión 4.0 de Android. Funciona con la mayoría de los juegos famosos en Android y no necesita root, pero el riesgo de baneo es más alto que el de otros parches. Úsalo bajo tu propia responsabilidad asumiendo las consecuencias.

Leo PlayCard

Con esta aplicación, podrás utilizar por fin todas las funciones premium de los juegos sin gastar ni un céntimo, hacer compras ilimitadas y aprovechar todas las recompensas.

Su interfaz es muy intuitiva, y otra de sus ventajas, es que no necesitas rootear el teléfono para empezar a usarla.

Eso sí, al igual que vimos en el caso anterior, el riesgo de ser baneados es alto y sería recomendable abrir una cuenta con otro correo para poder seguir jugando con normalidad.

CreeHack

Es una de las aplicaciones para hackear juegos favoritas de los usuarios, gracias a su sencillez y actualizaciones frecuentes.

Podrás bajarte de forma gratuita muchos juegos de pago disponibles en la Google Play Store y realizar compras ilimitadas dentro de las aplicaciones.

Sólo tienes que descargar el archivo APK y habilitar la opción «CreeHack enabled». Así podrás piratear tus juegos favoritos, conseguir vidas extra y oro sin límites. Eso sí, ten en cuenta que CreeHack únicamente funciona con juegos que funcionan sin conexión; lamentamos decirte que Clash of Clans y otros juegos similares no pueden ser hackeados usando esta aplicación.

No necesita root.

Cheat Engine

Surgió como un software cheat para PC, pero más tarde llegó a Android como aplicación de código abierto. Puedes utilizarla para desbloquear nuevos niveles, hacer mejoras en tus personajes y otras modificaciones que se te ocurran.

No funciona con juegos online ni con juegos multijugador y tiene un nivel de dificultad alto. Está pensada sobre todo para programadores y usuarios con conocimientos avanzados.

Art Money

Te servirá para conseguir monedas y gemas sin tener que gastar dinero real. Es una aplicación bastante segura, ya que utiliza un intercambio de valores permitido dentro de los propios recursos del juego.

¿Cómo instalar estas aplicaciones para hackear juegos en tu móvil?

Hackear juegos de la Google Play Store no es legal y a pesar de que las aplicaciones que te recomendamos en los apartados anteriores son bastante fiables, igualmente podrías ser descubierto y baneado en el juego. Si aún así quieres arriesgarte, sigue estos pasos:

Descarga la aplicación oficial. Ejecuta el programa haciendo clic en el fichero APK. Si no tienes en tu teléfono la opción de permitir aplicaciones de terceros, ve a la configuración del dispositivo y haz efectivo este cambio. Finaliza la instalación.

¿Quieres vivir una experiencia más inmersiva en el juego? En este caso, te recomendamos usar un emulador Android para PC. El mejor es Dr.Fone – Duplicación de Pantalla ya que tiene una función de teclado de juego que permite configurar cualquier tecla y reflejarla en la pantalla del dispositivo Android. También puedes mantener los avances de la partida en ambas plataformas y hacer grabaciones o capturas de pantalla a través del programa.

Los riesgos de usar aplicaciones para hackear juegos

Desafortunadamente, ninguna aplicación de hackeo es cien por cien segura. Las empresas propietarias del software pueden descubrir que estás intentando modificar su código y banearte. Nadie puede garantizarte que esto no sucederá.

Por otra parte, muchos de estos APK’s te pedirán desinstalar sistemas de seguridad nativos de Android, haciendo tu móvil quede vulnerable ante cualquier amenaza de virus o malware.

Por último, hackear juegos tiene un impacto muy negativo para los desarrolladores que pierden de esta forma su principal fuente de ingresos y sufren además un daño en su reputación.

Conclusión

Existen diferentes aplicaciones para hackear juegos en Android. Algunas son más complejas que otras. Muchas te pedirán rootear tu teléfono móvil, pero otras no.

Antes de utilizar cualquiera de ellas debes sopesar los riesgos para saber si te compensa intentarlo. En todo caso, trata de poner algunas medidas de seguridad de tu parte como analizar la reputación del sitio web de la descarga (elige preferiblemente el sitio oficial de la aplicación) o haz pruebas en un móvil secundario, en lugar del que usas habitualmente para gestionar tu información personal.

Además, si finalmente te ha gustado del juego, no olvides comprarlo luego en la Google Play Store para apoyar el trabajo de los desarrolladores.