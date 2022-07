Cazas con rayos láser para derribar misiles: no es ciencia ficción, es el nuevo proyecto militar de EU

Una compañía norteamericana está dispuesta a ser la primera de su sector en incluir armas láser en sus aviones de combate

Los has visto en innumerables ocasiones en tu televisor o tu dispositivo móvil. Los aviones con láser como arma principal son el arma de referencia de las batallas bélicas galácticas y de ciencia ficción. Resulta sorprendente cómo el cine se ve influenciado por la ficción, pero también tenemos ejemplos contrarios, que nos hacen soñar con que todo es posible. Desde Urban Tecno ya te hemos mostrado las ocasiones en que el cine de ciencia ficción se adelantó a la tecnología y hoy tenemos frente a nosotros un proyecto que dará mucho de qué hablar.

EEUU ya busca la manera de potenciar su flota de aviones con armas que llegan desde el futuro

El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea llegó a un acuerdo, valorado en 26,3 millones de dólares, con la empresa Lockheed Martin para el diseño, desarrollo y producción de un arma láser, que está siendo probada a bordo de un avión de combate. Este contrato forma parte del programa SHiELD, tal y como afirma la compañía en su comunicado:

Lockheed Martin continúa avanzando rápidamente en los sistemas de armamento láser y las tecnologías que los hacen posible. Hemos demostrado nuestra habilidad para utilizar la energía dirigida para contrarrestar amenazas en tierra firme y estamos deseando las futuras pruebas desde el aire como parte del sistema SHiELD.

Recientemente, a través de la información obtenida del medio digital Breaking Defense, hemos conocido que el sistema LANCE creado por Lockheed Martin ha sido entregado al Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. Tyler Griffin, ejecutivo de la compañía, ha afirmado que:

Es el láser de alta energía más pequeño y ligero de su clase fabricado por Lockheed Martin hasta la fecha. El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea es un banco de pruebas crítico en el desarrollo de un sistema de armas láser operacionales en el terreno aéreo.

Uno de los grandes valores de este sistema LANCE para el ejército norteamericano es que ocupa poco espacio, pesa poco y requiere poca energía. Tyler Griffin añade que ‘es una sexta parte del tamaño de lo que produjimos para el Ejército allá por 2017’. El siguiente paso parece ser que involucrará la integración del sistema láser con el sistema térmico, que permitirá a LANCE poder calentarse y enfriarse. Sobre sus posibles usos, el señor Griffin declara que:

Se están considerando una amplia variedad de aplicaciones potenciales y plataformas para las demostraciones y pruebas, en acuerdos con nuestros socios. En este momento, no se ha tomado ninguna decisión en una aplicación específica. No se han financiado demostraciones de vuelo y no hay un plan de transición directo.

Fuente: mundodeportivo.com