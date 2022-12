Así es la primera bici acuática del mundo: llega hasta los 21 km/h

Uno de los modelos que se han creado puede usarse en España de alquiler, para que el usuario que tenga curiosidad pueda probarlo sin gastarse miles de euros

Pedalear montado en una bicicleta acuática es posible gracias a una empresa australiana llamada Manta5. Su innovadora propuesta cuenta ya con dos modelos, Hydrofoiler XE-1 y Hydrofoiler SL3, y prometen que 40 minutos son suficientes para aprender a mantener el equilibrio en el agua con ellas.

Como cabe esperar, el invento no es apto para aquellos que no saben desplazarse en bicicleta o nadar. La propia compañía lo dice en su página web, para que ninguno de sus clientes se lleve una idea equivocada del producto, sobre todo teniendo en cuenta de que su precio no se lo puede permitir todo el mundo.

Hydrofoiler XE-1

Es el modelo que más se parece a una bicicleta, puesto que tiene pedales para moverse con él. El XE-1 dispone de una tecnología similar a la de los veleros de la Copa América y se ha utilizado para cruzar el Estrecho de Cook, que separa las dos principales islas de Nueva Zelanda, con una distancia de 29 kilómetros.

Dicha bicicleta acuática puede alcanzar velocidades de hasta 21 kilómetros por hora, un poco menos que un patinete eléctrico para que te hagas una idea. Su coste de mercado es bastante elevado, de 9.000 dólares (8.046 euros al cambio actual).

Hydrofoiler SL3

Hay tres clases de SL3: el normal (de 8.800 euros), el Plus (de 9.320 euros) y el PRO (de 10.720 euros). En este caso, más que una bicicleta acuática es un patín eléctrico acuático y cuentan con un acelerador en el volante.

Lo más reseñable de este modelo es su timón trasero, que permite el arranque del vehículo y la estabilización del mismo. Los usuarios que quieran probar este modelo pueden hacerlo en España sin necesidad de gastarse miles de euros en el producto, puesto que están disponibles de alquiler en el Canal Olímpico de Castelldefels (Barcelona), por 120 euros permiten usarlo durante una hora y por 170 euros dan 135 minutos de uso (con 15 minutos de pausa).

