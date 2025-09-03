Tesla permitirá una carga diaria del 90% con su nueva tecnología de baterías de níquel

Tesla recomienda mantener las baterías de níquel de sus vehículos entre un 20% y un 80% de estado de carga en la conducción diaria para prolongar su vida útil. Ahora ha desarrollado nuevas celdas que han reducido significativamente la diferencia con los niveles de carga de las baterías LFP

Tesla empezará pronto a utilizar nuevas celdas de níquel que pueden cargarse con seguridad hasta el 90% sin afectar a la vida útil del paquete de baterías, según su ingeniero jefe Lars Moravy.

Dado que prácticamente todos los vehículos que Tesla vende actualmente en EE.UU. vienen ahora con baterías de níquel, la actualización tecnológica permitirá a los futuros propietarios estadounidenses añadir con seguridad un 10% de autonomía adicional a su coche incluso para la conducción diaria.

La recomendación típica para mantener la vida útil de las baterías de níquel que da Tesla en el manual del propietario es no mantener el pack del vehículo cargado a su máxima capacidad o por debajo del 20% durante un periodo de tiempo prolongado. Aunque ofrece una densidad energética y un rendimiento superiores, la química de las baterías de níquel es quisquillosa en lo que respecta al estado de carga y se degrada más rápidamente si se dejan llenas.

Por eso Tesla aconseja cargar al 100% sólo cuando se realicen viajes más largos que llevarán rápidamente a la batería por debajo de su capacidad máxima tras la carga. Incluso recomienda ajustar el limitador de carga al 100% la noche anterior a un viaje largo y utilizar la función Hora de salida para llevar la batería a su máxima capacidad sólo poco antes de iniciar el viaje.

Estas restricciones no son válidas para los vehículos de Tesla con baterías de LFP del tipo utilizado para el almacenamiento de energía, o en centrales populares como la Anker Solix C1000. Las células de ferrofosfato de litio, aunque tienen una densidad energética menor, también utilizan una química menos volátil y se pueden cargar al 100% cada vez sin apenas afectar a la vida útil de la batería. De hecho, Tesla incluso recomienda cargar sus vehículos con celdas LFP al 100% al menos una vez a la semana para calibrar el contador de capacidad, ya que los estados de carga más bajos pueden desconcertarlo.

Por desgracia, Tesla ha dejado de ofrecer vehículos con baterías LFP en EE.UU., incluso los modelos RWD básicos. La gran mayoría de este tipo de células proceden de China, lo que hace que los vehículos propulsados por ellas inelegibles para el crédito fiscal federal, o caros de fabricar teniendo en cuenta los aranceles que EE.UU. cobra a las importaciones de baterías LFP chinas.

Tesla está construyendo su propia fábrica de baterías LFP fábricapero por ahora todos los vehículos que vende en EE.UU. vienen con celdas de níquel, por lo que la posibilidad de cargar al 90% todos los días será más apreciada en EE.UU. que en el resto de los mercados donde vende Tesla.

Fuente: notebookcheck.org